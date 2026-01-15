Kylian Mbappe, revenire incertă la Real Madrid! Ce decizie a luat împreună cu staff-ul medical - Antena Sport

Kylian Mbappe s-a luptat în ultimele săptămâni cu probleme medicale la genunchi, motiv pentru care acesta a lipsit de pe teren în disputa cu Atletico Madrid și a intrat în repriza a doua a Supercupei cu Barcelona.
Menajat de noul său antrenor de la disputa cu Albacete, starul francez a luat o decizie împreună cu cei din staff-ul medical și va fi incert pentru duelul cu Monaco, din Liga Campionilor.
Kylian Mbappe, OUT pentru încă două meciuri?
Kylian Mbappe nu a fost pe teren la eșecul rușinos suferit de Real Madrid în Cupa Spaniei, acolo unde Jefte Betancor a învins de unul singur gruparea preluată recent de Alvaro Arbeloa.
Starul francezul are în continuare probleme la genunchi, motiv pentru care nu va fi în lot nici pentru partida cu Levante, din La Liga. Mai mult, L’Equipe anunță că acesta are șanse mari să nu fie pe teren și la jocul cu Monaco, din Champions League.
Acesta ar fi hotărât împreună cu cei din staff-ul medical să prioritizeze recuperarea medical, pentru a fi apt 100% atunci când va reveni pe gazon. El a jucat mult timp cu dureri și a mai absentat și la alte jocuri, tot din cauza aceleiași probleme.
🚨 NEW: Kylian Mbappé has decided he is DONE taking risks with his injured knee.
He won't return until it's fully healed. @lequipe pic.twitter.com/pGjM4lkSAe
— Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2026
