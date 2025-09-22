Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat și va lipsi trei săptămâni - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat și va lipsi trei săptămâni

Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 16:37

Jucătorii Barcelonei / Getty Images

Barcelona a câștigat la pas ultimul meci de campionat, scor 3-0 contra celor de la Getafe. Din păcate, Hansi Flick a primit o veste proastă, după ce unul dintre jucătorii săi a suferit o accidentare.

Introdus pe teren în minutul 60 al jocului de duminică, Fermin Lopez a terminat partida cu probleme medicale, iar verdictul specialiștilor nu este unul deloc bun pentru fotbalist.

Fermin Lopez s-a accidentat. Ce meciuri va rata acesta

Hansi Flick a primit vești proaste imediat după terminarea meciului cu Getafe, după ce unul dintre cei mai importanți jucători ai săi s-a accidentat. Potrivit celor de la Marca, Fermin Lopez a resimțit dureri musculare, iar accidentarea este una cât se poate de serioasă.

Sursa citată menționează că acesta are probleme la mușchiul psoas de la piciorul stâng și că perioada de absență va fi de aproximativ trei săptămâni. Cel mai important meci pe care îl va rata acesta va fi cel cu Paris Saint Germain, din UEFA Champions League.

Fermin Lopez a jucat patru meciuri în acest sezon pentru Barcelona în La Liga și a reușit să marcheze de două ori pentru catalani. El a evoluat și în primul joc din UEFA Champions League.

  • 50 de milioane de euro este cota de piață a lui Fermin Lopez
  • 22 de ani are mijlocașul ofensiv al Barcelonei

