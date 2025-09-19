Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat - Antena Sport

Clubul spaniol FC Barcelona a anunţat vineri, printr-un comunicat, că meciul împotriva echipei franceze Paris Saint-Germain, din cadrul etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal, programat pe 1 octombrie, se va disputa pe Stadionul Olimpic Lluis Companys din capitala Cataloniei, după ce nu a reuşit să obţină permisele necesare pentru redeschiderea arenei Spotify Camp Nou, informează EFE.

Stadionul Lluis Companys, cu o capacitate de aproape 50.000 de locuri, a găzduit deja meciurile de teren propriu disputate de FC Barcelona în ultimele două sezoane (2023-2024 şi 2024-2025), din cauza lucrărilor de modernizare la arena Camp Nou.

Barcelona va juca meciul cu PSG pe Estadi Olimpic Lluis Companys

Barca spera să revină pe Camp Nou la începutul acestui sezon, dar nu a obţinut autorizaţiile necesare din partea primăriei.

FC Barcelona official statementhttps://t.co/KlJdwCMYv2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2025

Campioana en titre a Spaniei a avut un debut victorios, joi, în noua ediţie a Ligii Campionilor, impunându-se cu 2-1 pe terenul formaţiei Newcastle, prin dubla atacantului englez Marcus Rashford.