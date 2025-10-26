Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid - Barcelona! S-a dus direct la vestiare - Antena Sport

Real Madrid a primit vizita Barcelonei în capul de afiș al etapei a zecea din La Liga. Jocul de pe ”Bernabeu” a fost unul plin de tensiune și de reacții bizare din ambele tabere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius Junior a fost protagonistul unei situații ciudate în minutul 72 al partidei, când a fost înlocuit de conaționalul Rodrygo. Reacția fotbalistului brazilian a devenit virală pe social media.

Vinicius Jr, ieșire furtunoasă de pe teren! Brazilianul nu a dat mâna cu Alonso

Tensiune la cote maxime pe ”Bernabeu” la meciul dintre Real Madrid și Barcelona. Xabi Alonso a luat o decizie care l-a scos din sărite pe Vinicius Junior.

Tehnicianul „los blancos” l-a scos de pe teren pe fotbalistul brazilian în minutul 72, iar reacția acestuia a fost una extrem de nervoasă. La ieșirea de pe teren, Vini Jr nu a dat mâna cu antrenorul său, dar nu s-a așezat nici pe bancă. El a plecat direct la vestiare, dar a revenit după 10 minute.

Se știe că relația dintre Vinicius Junior și conducerea Realului nu este cea mai bună, după ce brazilianul a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul.