Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid - Barcelona! S-a dus direct la vestiare - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid – Barcelona! S-a dus direct la vestiare

Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid – Barcelona! S-a dus direct la vestiare

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 19:01

Comentarii
Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid – Barcelona! S-a dus direct la vestiare

Vinicius ieșind de pe teren în meciul cu Barcelona / Captură DAZN

Real Madrid a primit vizita Barcelonei în capul de afiș al etapei a zecea din La Liga. Jocul de pe ”Bernabeu” a fost unul plin de tensiune și de reacții bizare din ambele tabere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius Junior a fost protagonistul unei situații ciudate în minutul 72 al partidei, când a fost înlocuit de conaționalul Rodrygo. Reacția fotbalistului brazilian a devenit virală pe social media.

Vinicius Jr, ieșire furtunoasă de pe teren! Brazilianul nu a dat mâna cu Alonso

Tensiune la cote maxime pe ”Bernabeu” la meciul dintre Real Madrid și Barcelona. Xabi Alonso a luat o decizie care l-a scos din sărite pe Vinicius Junior.

Tehnicianul „los blancos” l-a scos de pe teren pe fotbalistul brazilian în minutul 72, iar reacția acestuia a fost una extrem de nervoasă. La ieșirea de pe teren, Vini Jr nu a dat mâna cu antrenorul său, dar nu s-a așezat nici pe bancă. El a plecat direct la vestiare, dar a revenit după 10 minute.

Se știe că relația dintre Vinicius Junior și conducerea Realului nu este cea mai bună, după ce brazilianul a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
21:04
Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”
20:59
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA
20:53
Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor
20:45
LIVE VIDEOTondela – Sporting Lisabona 0-1. Campioana en-titre poate egala provizoriu liderul FC Porto
20:40
LIVE VIDEOColorado Avalanche – New Jersey Devils 2-3. Trupa din Newark e în avantaj cu o perioadă înainte de final
20:18
LIVE TEXTFCSB – UTA 2-0. Bîrligea și Tănase au marcat. Două goluri anulate pentru campioană
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene