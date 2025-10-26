Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid - Barcelona! S-a dus direct la vestiare - Antena Sport

Real Madrid a primit vizita Barcelonei în capul de afiș al etapei a zecea din La Liga. Jocul de pe ”Bernabeu” a fost unul plin de tensiune și de reacții bizare din ambele tabere.
Vinicius Junior a fost protagonistul unei situații ciudate în minutul 72 al partidei, când a fost înlocuit de conaționalul Rodrygo. Reacția fotbalistului brazilian a devenit virală pe social media.
Vinicius Jr, ieșire furtunoasă de pe teren! Brazilianul nu a dat mâna cu Alonso
Tensiune la cote maxime pe ”Bernabeu” la meciul dintre Real Madrid și Barcelona. Xabi Alonso a luat o decizie care l-a scos din sărite pe Vinicius Junior.
Tehnicianul „los blancos” l-a scos de pe teren pe fotbalistul brazilian în minutul 72, iar reacția acestuia a fost una extrem de nervoasă. La ieșirea de pe teren, Vini Jr nu a dat mâna cu antrenorul său, dar nu s-a așezat nici pe bancă. El a plecat direct la vestiare, dar a revenit după 10 minute.
Se știe că relația dintre Vinicius Junior și conducerea Realului nu este cea mai bună, după ce brazilianul a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul.
🚨 VINICIUS 🇧🇷 EST TOTALEMENT FURIEUX DE SORTIR ET RENTRE AUX VESTIAIRES !!!!! 😤 pic.twitter.com/Nrqyf5Oi0v
— Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2025
- Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”
- Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari”
- „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită
- Scandal pe final la Real Madrid – Barcelona. Pedri a fost eliminat și Lamine Yamal a devenit “ținta” rivalilor
- Real Madrid – Barcelona 2-1. „Los blancos” se impun greu în primul ”Clasico” al sezonului