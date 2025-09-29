Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş - Antena Sport

Meciul din LaLiga dintre Valencia şi Real Oviedo, programat luni seara (la ora 22:00), a fost amânat pentru marţi (ora 21:00), „în cazul în care condiţiile meteorologice o vor permite”, din cauza avertismentelor de ploi torenţiale, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Lovită de precipitaţii puternice încă de duminică, provincia Valencia a fost plasată în alertă roşie din cauza condiţiilor meteorologice extreme.

Alertă roşie în Valencia. Meciul Valencia – Real Oviedo a fost amânat

„În faţa acestei situaţii, FC Valencia a suspendat luni activităţile centrului de antrenament Ciudad Deportiva, unde toate antrenamentele echipelor feminine şi ale academiei au fost anulate, iar magazinele oficiale ale clubului din Mestalla şi Colon rămân închise”, a avertizat actuala echipă de pe locul 12 din Liga, într-un comunicat publicat pe reţelele sale sociale.

Regiunea Valencia a fost afectată de inundaţii grave în octombrie 2024, care au provocat moartea a peste 200 de persoane şi au distrus case şi bunuri.

De aceea, clubul valencian a făcut apel la suporterii săi „să fie responsabili, recomandând prudenţă extremă şi reamintind importanţa respectării instrucţiunilor autorităţilor”.