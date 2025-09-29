Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş - Antena Sport

Închide meniul
Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş

Publicat: 29 septembrie 2025, 19:30

Horaţiu Moldovan / Profimedia Images

Meciul din LaLiga dintre Valencia şi Real Oviedo, programat luni seara (la ora 22:00), a fost amânat pentru marţi (ora 21:00), „în cazul în care condiţiile meteorologice o vor permite”, din cauza avertismentelor de ploi torenţiale, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Lovită de precipitaţii puternice încă de duminică, provincia Valencia a fost plasată în alertă roşie din cauza condiţiilor meteorologice extreme.

Alertă roşie în Valencia. Meciul Valencia – Real Oviedo a fost amânat

În faţa acestei situaţii, FC Valencia a suspendat luni activităţile centrului de antrenament Ciudad Deportiva, unde toate antrenamentele echipelor feminine şi ale academiei au fost anulate, iar magazinele oficiale ale clubului din Mestalla şi Colon rămân închise”, a avertizat actuala echipă de pe locul 12 din Liga, într-un comunicat publicat pe reţelele sale sociale.

Regiunea Valencia a fost afectată de inundaţii grave în octombrie 2024, care au provocat moartea a peste 200 de persoane şi au distrus case şi bunuri.

De aceea, clubul valencian a făcut apel la suporterii săi „să fie responsabili, recomandând prudenţă extremă şi reamintind importanţa respectării instrucţiunilor autorităţilor”.

La Real Oviedo este legitimat portarul naţionalei României, Horaţiu Moldovan. Partida, care urma să se dispute duminica aceasta, de la ora 22:00, a fost reprogramată pentru marţi, 30 septembrie, de la ora 21:00.

