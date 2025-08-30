Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala - Antena Sport

Hansi Flick se confruntă cu probleme de lot la Barcelona, înaintea confruntării cu echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Gavi, jucător de bază al formaţiei catalane, s-a accidentat.

Mijlocaşul de 21 de ani va rata duelul din etapa a treia din La Liga. Meciul dintre Rayo Vallecano şi Barcelona se va disputa duminică, de la ora 22:30.

Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona | Gavi s-a accidentat

Conform celor de la mundodeportivo.com, Gavi nu s-a putut antrena vineri şi a părăsit şedinţa de pregătire a Barcelonei din cauza unui discomfort resimţit la genunchi.

Oficialii catalani au decis ca tânărul mijlocaş spaniol să nu facă deplasarea la Madrid pentru confruntarea cu Rayo Vallecano, dat fiind faptul că accidentarea lui s-a dovedit a fi una mai gravă.

În urma unor teste efectuate de Gavi, s-a decis ca acesta să nu facă parte nici din lotul Spaniei pentru meciurile din luna septembrie. Campioana europeană se va duela cu Bulgaria şi Turcia în preliminariile Cupei Mondiale 2026.