Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala - Antena Sport

Hansi Flick se confruntă cu probleme de lot la Barcelona, înaintea confruntării cu echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Gavi, jucător de bază al formaţiei catalane, s-a accidentat.
Mijlocaşul de 21 de ani va rata duelul din etapa a treia din La Liga. Meciul dintre Rayo Vallecano şi Barcelona se va disputa duminică, de la ora 22:30.
Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona | Gavi s-a accidentat
Conform celor de la mundodeportivo.com, Gavi nu s-a putut antrena vineri şi a părăsit şedinţa de pregătire a Barcelonei din cauza unui discomfort resimţit la genunchi.
Oficialii catalani au decis ca tânărul mijlocaş spaniol să nu facă deplasarea la Madrid pentru confruntarea cu Rayo Vallecano, dat fiind faptul că accidentarea lui s-a dovedit a fi una mai gravă.
În urma unor teste efectuate de Gavi, s-a decis ca acesta să nu facă parte nici din lotul Spaniei pentru meciurile din luna septembrie. Campioana europeană se va duela cu Bulgaria şi Turcia în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii
Atacantul camerunez Karl Etta Eyong (21 de ani) a intrat în vizorul Barcelonei, care consideră că tânărul jucător de la Villarreal este a achiziţie ieftină şi de viitor. Catalanii ar urma să plătească doar o clauză de reziliere, de 10 milioane de euro, iar fotbalistul ar urma să fie împrumutat unui alt club pentru a se evita situaţia în care Barcelona să fie nevoită să-l înscrie în La Liga pentru acest sezon.
Deosebit de eficient în presezon cu Villarreal, Etta Eyong a fost convocat de antrenorul Marcelino pentru primele două etape din La Liga, iar atacantul a marcat un gol şi oferit o pasă decisivă în cele două victorii ale Submarinului Galben. Evoluţia sa l-a făcut un atacant căutat de Betis, Real Sociedad, Levante, Oviedo şi chiar de cluburi din Premier League.
Cu prestigiul şi perspectivele sale de viitor, Barcelona are avantaje semnificative în atragerea camerunezului, însă, aşa cum am amintit, catalanii l-ar transfera pe Etta Eyong şi l-ar împrumuta imediat. Acest lucru ar evita înregistrarea jucătorului la prima echipă pentru sezonul curent, care este în prezent foarte complicat pentru club, aflat sub o supraveghere atentă în ceea ce priveşte reglementările de Fair Play Financiar.