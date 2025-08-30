Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala

Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala

Publicat: 30 august 2025, 10:01

Comentarii
Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala

Jucătorii Barcelonei, la finalul unui meci/ Profimedia

Hansi Flick se confruntă cu probleme de lot la Barcelona, înaintea confruntării cu echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Gavi, jucător de bază al formaţiei catalane, s-a accidentat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul de 21 de ani va rata duelul din etapa a treia din La Liga. Meciul dintre Rayo Vallecano şi Barcelona se va disputa duminică, de la ora 22:30.

Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona | Gavi s-a accidentat

Conform celor de la mundodeportivo.com, Gavi nu s-a putut antrena vineri şi a părăsit şedinţa de pregătire a Barcelonei din cauza unui discomfort resimţit la genunchi.

Oficialii catalani au decis ca tânărul mijlocaş spaniol să nu facă deplasarea la Madrid pentru confruntarea cu Rayo Vallecano, dat fiind faptul că accidentarea lui s-a dovedit a fi una mai gravă.

În urma unor teste efectuate de Gavi, s-a decis ca acesta să nu facă parte nici din lotul Spaniei pentru meciurile din luna septembrie. Campioana europeană se va duela cu Bulgaria şi Turcia în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Reclamă
Reclamă

Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii

Atacantul camerunez Karl Etta Eyong (21 de ani) a intrat în vizorul Barcelonei, care consideră că tânărul jucător de la Villarreal este a achiziţie ieftină şi de viitor. Catalanii ar urma să plătească doar o clauză de reziliere, de 10 milioane de euro, iar fotbalistul ar urma să fie împrumutat unui alt club pentru a se evita situaţia în care Barcelona să fie nevoită să-l înscrie în La Liga pentru acest sezon.

Deosebit de eficient în presezon cu Villarreal, Etta Eyong a fost convocat de antrenorul Marcelino pentru primele două etape din La Liga, iar atacantul a marcat un gol şi oferit o pasă decisivă în cele două victorii ale Submarinului Galben. Evoluţia sa l-a făcut un atacant căutat de Betis, Real Sociedad, Levante, Oviedo şi chiar de cluburi din Premier League.

Cu prestigiul şi perspectivele sale de viitor, Barcelona are avantaje semnificative în atragerea camerunezului, însă, aşa cum am amintit, catalanii l-ar transfera pe Etta Eyong şi l-ar împrumuta imediat. Acest lucru ar evita înregistrarea jucătorului la prima echipă pentru sezonul curent, care este în prezent foarte complicat pentru club, aflat sub o supraveghere atentă în ceea ce priveşte reglementările de Fair Play Financiar.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină
Observator
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
Fanatik.ro
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
9:48
Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Borza, după convocarea la echipa naţională. Victor Angelescu a clarificat totul
9:24
“Cum să-ţi convină?” Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB
9:15
Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată
8:53
Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă
8:41
Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el”
8:36
Novak Djokovic, calificat în optimi la US Open. Victorie în patru seturi pentru Nole: “Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”
Vezi toate știrile
1 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 2 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 3 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: “A făcut o partidă excepțională” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”