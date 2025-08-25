Închide meniul
Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii" catalanii - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii

Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 20:05

Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au pus ochii” catalanii

Profimedia

Potrivit publicaţiei catalane Sport, FC Barcelona ia în considerare transferul camerunezului Karl Etta Eyong, de la Villarreal, pentru care s-ar plăti clauza de reziliere, de 10 milioane de euro.

Atacantul camerunez Karl Etta Eyong (21 de ani) a intrat în vizorul Barcelonei, care consideră că tânărul jucător de la Villarreal este a achiziţie ieftină şi de viitor. Catalanii ar urma să plătească doar o clauză de reziliere, de 10 milioane de euro, iar fotbalistul ar urma să fie împrumutat unui alt club pentru a se evita situaţia în care Barcelona să fie nevoită să-l înscrie în La Liga pentru acest sezon.

Barcelona vrea să îl transfere pe Karl Etta Eyong de la Villarreal

Deosebit de eficient în presezon cu Villarreal, Etta Eyong a fost convocat de antrenorul Marcelino pentru primele două etape din La Liga, iar atacantul a marcat un gol şi oferit o pasă decisivă în cele două victorii ale Submarinului Galben. Evoluţia sa l-a făcut un atacant căutat de Betis, Real Sociedad, Levante, Oviedo şi chiar de cluburi din Premier League.

Cu prestigiul şi perspectivele sale de viitor, Barcelona are avantaje semnificative în atragerea camerunezului, însă, aşa cum am amintit, catalanii l-ar transfera pe Etta Eyong şi l-ar împrumuta imediat. Acest lucru ar evita înregistrarea jucătorului la prima echipă pentru sezonul curent, care este în prezent foarte complicat pentru club, aflat sub o supraveghere atentă în ceea ce priveşte reglementările de Fair Play Financiar.

FC Barcelona ar putea fi, de asemenea, obligată să-l împrumute pe tânărul Roony Bardghji, adus în această vară pentru 2,5 milioane de euro, din aceleaşi motive.

De altfel echipa lui Hansi Flick i-a transferat în această vară doar pe Bardghji, pe portarul Joan Garcia (pentru 25 de milioane de euro) şi pe Marcus Rashford, împrumutat.

Barcelona, o nouă remontada memorabilă! Victorie dramatică pe terenul lui Levante, după un autogol

Barcelona a câştigat meciul din etapa a doua a sezonului din La Liga de pe terenul celor de la Levante. Echipa lui Hansi Flick s-a impus cu 3-2, asta după ce gazdele au condus cu 2-0.

Victoria Barcelonei a venit în minutul 90+1, atunci când Elgezabal şi-a trimis balonul în propria poartă şi a trimis cele trei puncte în buzunarul catalanilor.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Ivan Romero a deschis scorul în minutul 15 pentru Levante, în timp ce golul al doilea al gazdelor a fost marcat în prelungirille primei reprize. Arbitrul a sancţionat un henţ în careu al li Alejandro Balde şi a dictat lovitură de la 11 metri. Jose Luis Morales a transformat penalty-ul, iar Levante a intrat cu un avantaj de două goluri la cabine.

În repriza secundă, Barcelona a încercat să preia controlul încă din debutul reprizei. Pedri a redus din diferenţă în minutul 49, cu un şut superb, care s-a dus direct în vinclu.

Trei minute mai târziu, Ferran Torres a egalat, după un corner. Atacantul catalanilor a prins un voleu de zile mari din interiorul careului şi nu i-a dat nicio şansă portarului gazdelor.

În primul minut al prelungirilor, Lamine Yamal a centrat, iar fundaşul Unai Elguezabal şi-a trimis balonul în propria poartă. Catalanii au obţinut astfel victoria şi au şase puncte după primele două etape.

