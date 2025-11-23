Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici”

Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 16:57

Comentarii
Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de galactici”

Jucătorii de la Real Madrid, în timpul unui meci/ Profimedia

Real Madrid ar putea să se deschidă în curând către investitori externi prin crearea unei noi societăţi. Familia Arnault, proprietara Paris FC, ar fi interesată, susţine presa spaniolă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ideea ar fi de a crea o nouă societate pe modelul celei care a fost înfiinţată pentru a gestiona veniturile legate de exploatarea stadionului Santiago-Bernabeu.  

Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori 

În 2022, Real a semnat un acord în valoare de 360 de milioane de euro cu fondul de investiţii american Sixth Street şi compania americană Legends pentru a-şi rentabiliza stadionul. A fost creată o nouă societate pentru a împărţi veniturile generate de organizarea de concerte sau alte evenimente sportive la Bernabeu, în proporţie de 70% pentru Real şi 30% pentru Sixth Street, de care Legends este afiliată. 

Urmând acest model, Real ar dori să continue să se deschidă, înconjurându-se de un acţionar minoritar, care nu ar avea însă niciun cuvânt de spus în ceea ce priveşte deciziile de guvernanţă ale clubului. Acest nou acţionar ar beneficia de „drepturi economice pe termen mediu”, potrivit site-ului VozPopuli. 

Tot potrivit sursei citate, trei potenţiali acţionari ar fi interesaţi: o „mare companie americană al cărei nume nu a fost dezvăluit”, fondul de investiţii Sixth Street… şi familia Arnault, care deţine Paris FC din noiembrie 2024. 

Reclamă
Reclamă

Legăturile dintre familia Arnault şi actualul lider al Ligii nu sunt noi. Anul acesta, producătorul de articole de marochinărie de lux Louis Vuitton, proprietate a grupului LVMH, a încheiat un parteneriat cu clubul merengue pentru a furniza echipamente echipelor masculine şi feminine de fotbal şi baschet. 

Pentru VozPopuli, o participaţie minoritară a LVMH în capitalul Realului i-ar permite „să-şi consolideze poziţia de marcă în cadrul unui actor sportiv de renume internaţional, fără a-şi asuma responsabilităţi de gestionare sau riscuri operaţionale”. 

Presa spaniolă precizează însă că nu au început încă negocierile în acest dosar. 

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
Fanatik.ro
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
16:43
CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA – U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor
16:30
Mihai Stoica știe cum își poate reveni FCSB în Liga 1: „Am câștigat două campionate”
16:28
„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard
16:15
Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde”
16:08
CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele probabile
16:06
Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor