Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului - Antena Sport

Real Madrid s-a impus în fața lui Real Sociedad într-un meci din etapa a patra din La Liga, scor 2-1. Kylian Mbappe a fost decisiv pentru “galactici”, după ce a marcat și a oferit o pasă decisivă.
Pentru formația lui Xabi Alonso urmează duelul cu Espanyol, în timp ce bascii vor da peste Betis Sevilla.
Real Madrid, 4/4 victorii în campionat
Real Madrid a început foarte bine partida de la San Sebastian și a marcat în minutul 2, însă golul lui Kylian Mbappe a fost anulat pe motiv de offside. Zece minute mai târziu, francezul a reușit să înscrie, de această dată din poziție regulamentară, iar tabela a fost deblocată.
Mbappe a fost câteva momente mai târziu să își treacă în cont “dubla”, însă mingea trimisă de el a lovit bara. Real Madrid a continuat să o domine pe Real Sociedad, iar următoarele șanse de a marca le-au aparținut tot jucătorilor “blanco”.
În minutul 32, Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu pe un contraatac al bascilor, după ce arbitrul a considerat că fundașul iberic a faultat din postura de ultim apărător. Chiar și în zece oameni, Real și-a majorat avantajul prin Arda Guler, care a profitat de o acțiune individuală bună a lui Mbappe.
That was epic 😏 pic.twitter.com/9oAMHQ3BZA
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025
În partea a doua, Real Sociedad a fost mai periculoasă, iar în minutul 50 un șut deviat trimis de Pablo Marin a nimerit ambele bare laterale, dar nu a intrat în poartă. Cu toate acestea, alb-albaștrii au reușit până la urmă să marcheze în urma unei lovituri de la 11 metri prin Oyarzabal, după un henț comis de Dani Carvajal.
Pe final, elevii lui Sergio Francisco au încercat să forțele egalarea, însă Thibaut Courtois a fost salvator. Astfel, Realul s-a impus în deplasare și a ajuns la patru victorii din patru posibile în campionat. De cealaltă parte, Real Sociedad rămâne pe locul 17, deasupra zonei retrogradabile.
