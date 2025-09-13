Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului

Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 19:15

Comentarii
Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului

Kylian Mbappe, în timpul unui Real Sociedad - Real Madrid / Profimedia

Real Madrid s-a impus în fața lui Real Sociedad într-un meci din etapa a patra din La Liga, scor 2-1. Kylian Mbappe a fost decisiv pentru “galactici”, după ce a marcat și a oferit o pasă decisivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru formația lui Xabi Alonso urmează duelul cu Espanyol, în timp ce bascii vor da peste Betis Sevilla.

Real Madrid, 4/4 victorii în campionat

Real Madrid a început foarte bine partida de la San Sebastian și a marcat în minutul 2, însă golul lui Kylian Mbappe a fost anulat pe motiv de offside. Zece minute mai târziu, francezul a reușit să înscrie, de această dată din poziție regulamentară, iar tabela a fost deblocată.

Mbappe a fost câteva momente mai târziu să își treacă în cont “dubla”, însă mingea trimisă de el a lovit bara. Real Madrid a continuat să o domine pe Real Sociedad, iar următoarele șanse de a marca le-au aparținut tot jucătorilor “blanco”.

În minutul 32, Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu pe un contraatac al bascilor, după ce arbitrul a considerat că fundașul iberic a faultat din postura de ultim apărător. Chiar și în zece oameni, Real și-a majorat avantajul prin Arda Guler, care a profitat de o acțiune individuală bună a lui Mbappe.

Reclamă
Reclamă

În partea a doua, Real Sociedad a fost mai periculoasă, iar în minutul 50 un șut deviat trimis de Pablo Marin a nimerit ambele bare laterale, dar nu a intrat în poartă. Cu toate acestea, alb-albaștrii au reușit până la urmă să marcheze în urma unei lovituri de la 11 metri prin Oyarzabal, după un henț comis de Dani Carvajal.

Pe final, elevii lui Sergio Francisco au încercat să forțele egalarea, însă Thibaut Courtois a fost salvator. Astfel, Realul s-a impus în deplasare și a ajuns la patru victorii din patru posibile în campionat. De cealaltă parte, Real Sociedad rămâne pe locul 17, deasupra zonei retrogradabile.

Locul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţieLocul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
Fanatik.ro
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
19:15
LIVE TEXTJuventus – Inter 1-0. “Bătrâna Doamnă”, gol după o fază superbă. Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
19:11
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”
19:10
Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”
18:46
Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce
18:43
Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: “Incredibil!”
18:37
Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic