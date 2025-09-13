Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului - Antena Sport

Real Madrid s-a impus în fața lui Real Sociedad într-un meci din etapa a patra din La Liga, scor 2-1. Kylian Mbappe a fost decisiv pentru “galactici”, după ce a marcat și a oferit o pasă decisivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru formația lui Xabi Alonso urmează duelul cu Espanyol, în timp ce bascii vor da peste Betis Sevilla.

Real Madrid, 4/4 victorii în campionat

Real Madrid a început foarte bine partida de la San Sebastian și a marcat în minutul 2, însă golul lui Kylian Mbappe a fost anulat pe motiv de offside. Zece minute mai târziu, francezul a reușit să înscrie, de această dată din poziție regulamentară, iar tabela a fost deblocată.

Mbappe a fost câteva momente mai târziu să își treacă în cont “dubla”, însă mingea trimisă de el a lovit bara. Real Madrid a continuat să o domine pe Real Sociedad, iar următoarele șanse de a marca le-au aparținut tot jucătorilor “blanco”.

În minutul 32, Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu pe un contraatac al bascilor, după ce arbitrul a considerat că fundașul iberic a faultat din postura de ultim apărător. Chiar și în zece oameni, Real și-a majorat avantajul prin Arda Guler, care a profitat de o acțiune individuală bună a lui Mbappe.