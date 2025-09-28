Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico - Antena Sport

Real Madrid se confrunta deja cu probleme din punct de vedere al accidentărilor, iar duelul cu Atletico Madrid a “adâncit rana”. Dani Carvajal a părăsit cu dureri derby-ul pierdut, iar recent s-a aflat verdictul pentru fundașul dreapta.
Fotbalistul de 33 de ani a suferit o ruptură la mușchiul solear de la piciorul drept și va sta pe bară aproximativ o lună. În acest moment, Xabi Alonso nu mai are niciun fundaș dreapta “de meserie” la dispoziție, în condițiile în care Trent Alexander-Arnold se accidentase în meciul cu Olympique Marseille din UCL.
Fundașii de la Real Madrid umplu “infirmeria”
Jurnaliștii de la Diario AS au dat vestea cu privire la durata accidentării lui Carvajal. Cauza problemei medicale a lui Carvajal se leagă de un duel din Atletico – Real, în care a fost călcat de Nico Gonzalez.
Inițial, Carvajal a continuat partida, însă a fost schimbat 20 de minute mai târziu. Fundașul dreapta ratează o lună de meciuri, iar revenirea sa ar trebui să se producă în jurul datei de 26 octombrie, când are loc El Clasico.
Cu toate acestea, situația lui Carvajal rămâne incertă, iar o eventuală absență din derby-ul cu Barcelona l-ar pune pe Xabi Alonso într-o poziție extrem de dificilă. Tehnicianul “galacticilor” ar fi nevoit să improvizeze pe postul de fundaș dreapta, unde ar putea reveni la nevoie Fede Valverde.
Pe lângă Trent Alexander-Arnold și Dani Carvajal, Real nu îi are la dispoziție în acest moment nici pe Antonio Rudiger și Ferland Mendy, astfel că patru fundași ai lui Xabi Alonso sunt indisponibili.
