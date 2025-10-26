Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid - Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham - Antena Sport

A apărut verdictul specialistului în arbitraj, după faza controversată din Real Madrid – Barcelona, duelul din etapa a 10-a din La Liga. Catalanii au cerut un fault în atac în momentul în care Jude Bellingham a marcat pentru 2-1, în minutul 43.

„Galacticii” au reușit să preia conducerea din nou, înainte de pauză, după golul marcat de starul englez. El a punctat din centrarea cu capul a lui Eder Militao.

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona

Faza a pornit după ce Vinicius a centrat în careul catalanilor, mingea fiind recentrată de Militao în fața porții, către Jude Bellingham. Englezul a punctat fără mari emoții și și-a dus echipa în avantaj.

După centrarea lui Vinicius în careu, Dean Huijsen în lovește cu cotul pe Pau Cubarsi. Fundașul Barcelonei s-a prăbușit pe gazon, însă arbitrul Soto Grado a validat golul „galacticilor”.

🚨¡SIGUE la POLÉMICA en el BERNABÉU!🚨

👀 El Barça reclamaba falta de Huijsen sobre Cubarsí en el 2-1 en El Clásico.

Via DAZN. pic.twitter.com/mOF0d9viPZ

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025