Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid - Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham - Antena Sport

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid - Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham

Publicat: 26 octombrie 2025, 18:35

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham

Jude Bellingham a marcat în Real Madrid - Barcelona/ Profimedia

A apărut verdictul specialistului în arbitraj, după faza controversată din Real Madrid – Barcelona, duelul din etapa a 10-a din La Liga. Catalanii au cerut un fault în atac în momentul în care Jude Bellingham a marcat pentru 2-1, în minutul 43. 

„Galacticii” au reușit să preia conducerea din nou, înainte de pauză, după golul marcat de starul englez. El a punctat din centrarea cu capul a lui Eder Militao.  

Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona 

Faza a pornit după ce Vinicius a centrat în careul catalanilor, mingea fiind recentrată de Militao în fața porții, către Jude Bellingham. Englezul a punctat fără mari emoții și și-a dus echipa în avantaj.  

După centrarea lui Vinicius în careu, Dean Huijsen în lovește cu cotul pe Pau Cubarsi. Fundașul Barcelonei s-a prăbușit pe gazon, însă arbitrul Soto Grado a validat golul „galacticilor”.  

În ciuda loviturii primite de tânărul fundaș al catalanilor, specialistul în arbitraj al celor de la marca.com a declarat că centralul din El Clasico a luat decizia corectă, iar golul nu ar fi trebuit să fie anulat. 

„La golul secund al Madridului, chiar dacă ar putea exista un contact în timpul săriturii, Huijsen nu-și aruncă brațul și este o mișcare naturală de moment. Este un duel pentru că el sare mai sus și Cubarsi este în spate. Nu văd un fault în această săritură”, a spus Perez Burrull, specialistul în arbitraj al spaniolilor citați anterior. 

Penalty întors de VAR și gol anulat lui Kylian Mbappe 

„Galactii” au primit penalty în minutul 2 al partidei, însă decizia a fost întoarsă după ce arbitrul a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului. Lamine Yamal și Vinicius s-au duelat în careu, iar centralul Soto Grado a arătat imediat punctul cu var, pentru un fault comis asupra starului brazilian.  

Pe reluări s-a putut observa faptul că Vinicius a șutat în piciorul lui Lamine Yamal, iar puștiul catalanilor nu a atins balonul. Arbitrul a fost chemat pe marginea terenului pentru a revedea faza și a decis să acorde fault în atac în favoarea Barcelonei.   

Ulterior, în minutul 12, Kylian Mbappe reușea să marcheze o bijuterie de gol, din afara careului. Madrilenii au profitat de o eroare comisă la mijlocul terenului de Fermin Lopez, și au deschis scorul. 

