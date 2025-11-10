Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu

Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu

Publicat: 10 noiembrie 2025, 10:20

Comentarii
Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu

Andrei Raţiu şi Vinicius, în Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0/ Profimedia

Vinicius a avut o replică arogantă după ce Real Madrid a remizat cu Rayo Vallecano. “Galacticii” au încheiat la egalitate partida cu trupa lui Andrei Raţiu, scor 0-0, în etapa a 12-a din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul naţionalei i-a dat mari bătăi de cap starului brazilian. Acesta a reuşit să-l blocheze perfect pe Vinicius, fiind integralist în partida care s-a disputat duminică, în La Liga.

Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano

În momentul în care Andrei Raţiu se pregătea să arunce de la margine, Vinicius a intrat într-un conflict cu fanii lui Rayo Vallecano. Aceştia ulterior l-au huiduit la scenă deschisă pe tot parcursul meciului.

La finalul partidei, Vinicius le-a dat replica suporterilor care au fost prezenţi pe stadionul lui Rayo Vallecano: “Au plătit pentru a mă vedea”, a spus râzând starul brazilian, conform marca.com.

Totodată, conform spaniolilor citaţi anterior, Vinicius a intrat într-un conflict şi cu Alvaro Garcia, la pauza partidei. Ei au intrat într-un conflict verbal, iar Pacha Espino a intervenit pentru a-l trimite pe brazilian la vestiare.

Reclamă
Reclamă

În minutul 43, Andrei Raţiu a avut şi o intervenţie salvatoare în faţa lui Vinicius. Jucătorul naţionalei a îndepărtat pericolul şi a făcut ulterior un semn către tribune să încurajeze echipa. Pentru evoluţia lui cu Real Madrid, Raţiu a primit nota 7.3. Notă cu care s-a clasat printre cei mai buni fotbalişti ai partidei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
12:22
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”
12:19
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi”
12:02
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt
11:40
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”
11:37
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt
11:07
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România