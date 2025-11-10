Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu - Antena Sport

Vinicius a avut o replică arogantă după ce Real Madrid a remizat cu Rayo Vallecano. “Galacticii” au încheiat la egalitate partida cu trupa lui Andrei Raţiu, scor 0-0, în etapa a 12-a din La Liga.
Fundaşul naţionalei i-a dat mari bătăi de cap starului brazilian. Acesta a reuşit să-l blocheze perfect pe Vinicius, fiind integralist în partida care s-a disputat duminică, în La Liga.
Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano
În momentul în care Andrei Raţiu se pregătea să arunce de la margine, Vinicius a intrat într-un conflict cu fanii lui Rayo Vallecano. Aceştia ulterior l-au huiduit la scenă deschisă pe tot parcursul meciului.
La finalul partidei, Vinicius le-a dat replica suporterilor care au fost prezenţi pe stadionul lui Rayo Vallecano: “Au plătit pentru a mă vedea”, a spus râzând starul brazilian, conform marca.com.
Totodată, conform spaniolilor citaţi anterior, Vinicius a intrat într-un conflict şi cu Alvaro Garcia, la pauza partidei. Ei au intrat într-un conflict verbal, iar Pacha Espino a intervenit pentru a-l trimite pe brazilian la vestiare.
În minutul 43, Andrei Raţiu a avut şi o intervenţie salvatoare în faţa lui Vinicius. Jucătorul naţionalei a îndepărtat pericolul şi a făcut ulterior un semn către tribune să încurajeze echipa. Pentru evoluţia lui cu Real Madrid, Raţiu a primit nota 7.3. Notă cu care s-a clasat printre cei mai buni fotbalişti ai partidei.
