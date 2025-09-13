Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad - Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins” - Antena Sport

Xabi Alonso într-un meci al celor de la Real Madrid / Getty Images)

Real Madrid a obținut a patra victorie a sezonului în Spania, reușind să se impună în inferioritate numerică pe terenul celor de la Real Sociedad, scor 2-1. Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu în minutul 32.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul Xabi Alonso a vorbit la finalul partidei despre jocul reușit de echipa sa, însă principala țintă a tehnicianul venit de la Bayer Leverkusen a fost arbitrajul.

Xabi Alonso, critici la adresa arbitrajului după succesul cu Real Sociedad

Fără Antonio Rudiger, care va lipsi de pe gazon în următoarele trei luni, Real Madrid s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Real Sociedad. A fost a patra victorie a sezonului pentru „los blancos”.

Madrilenii au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 32, când Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu. Antrenorul Xabi Alonso a luat la țintă arbitrajul imediat după fluierul final.

„Pentru mine, a fost cartonaș galben, pentru că Militao era aproape, mai erau 40 de metri, iar mingea nu era sub control. Asta a fost interpretarea mea. Nu mi-am schimbat părerea. L-am întrebat și nu m-a convins. Din acel moment, contextul meciului s-a schimbat. Golul de 0-2 a fost foarte important, dar echipa a știut să se sacrifice.