Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad - Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad – Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins”

Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad – Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins”

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 20:50

Xabi Alonso într-un meci al celor de la Real Madrid / Getty Images)

Real Madrid a obținut a patra victorie a sezonului în Spania, reușind să se impună în inferioritate numerică pe terenul celor de la Real Sociedad, scor 2-1. Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu în minutul 32.

Antrenorul Xabi Alonso a vorbit la finalul partidei despre jocul reușit de echipa sa, însă principala țintă a tehnicianul venit de la Bayer Leverkusen a fost arbitrajul.

Xabi Alonso, critici la adresa arbitrajului după succesul cu Real Sociedad

Fără Antonio Rudiger, care va lipsi de pe gazon în următoarele trei luni, Real Madrid s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Real Sociedad. A fost a patra victorie a sezonului pentru „los blancos”.

Madrilenii au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 32, când Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu. Antrenorul Xabi Alonso a luat la țintă arbitrajul imediat după fluierul final.

„Pentru mine, a fost cartonaș galben, pentru că Militao era aproape, mai erau 40 de metri, iar mingea nu era sub control. Asta a fost interpretarea mea. Nu mi-am schimbat părerea. L-am întrebat și nu m-a convins. Din acel moment, contextul meciului s-a schimbat. Golul de 0-2 a fost foarte important, dar echipa a știut să se sacrifice.

Să câștigi aici este foarte greu, iar astăzi a fost și mai greu. Când sunt erori evidente, îmi place ca VAR-ul să intervină. Nu vreau să mă concentrez doar pe prestația arbitrului, deși a influențat mult meciul.

În repriza a doua, a trebuit să stăm mai jos. Nu există dubii în privința penalty-ului. Trebuie să știi cum să joci în 10 oameni. Asta e impresionant, având în vedere spiritul jocului pe care îl avem. Patru victorii, dar mai e mult de muncă. Trebuie să continuăm să construim. Rezultatele sunt bune, dar evaluările, într-un context în care am jucat în inferioritate numerică, sunt complicate”, a declarat Xabi Alonso, potrivit marca.com.

