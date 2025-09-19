A spus că ar reveni oricând la FCSB, dar îl face praf pe Elias Charalambous: "E prea multă umilinţă" - Antena Sport

Elias Charalambous a fost criticat de Ilie Stan, fostul antrenor de la FCSB, pentru modul în care gestionează situaţia de la campioana României. Formaţia roş-albastră are un start dezastruos de campionat, cu o singură victorie în primele nouă etape.

Chiar dacă recent a spus că s-ar întoarce la FCSB, echipă pe care a mai antrenat-o în sezonul 2011/12, Ilie Stan este de părere că cipriotul este umilit de Gigi Becali.

Ilie Stan, discurs dur la adresa lui Elias Charalambous: “Jucătorii nu te mai ascultă”

Antrenorul de 57 de ani a dat ca exemplu momentul în care Vlad Chiricheş a fost înlocuit în minutul 29 al partidei de la Cluj, cu CFR. Ilie Stan consideră că un antrenor precum Elias Charalambous îşi pierde din autoritate în faţa jucătorilor, atunci când patronul intervine şi face schimbările:

“Un exemplu negativ vizavi de aceste schimbări este legat de momentul când l-a scos pe Chiricheș în minutul 29. Ce faci tu ca antrenor, că n-a fost schimbarea lui? Cum mai intri tu în cabina aia? Ce personalitate să mai ai în fața jucătorilor? Nu ascultă nimeni nimic. E greu la nivelul ăsta să poți avea rezultate. Poate ai rezultate de moment. Dovadă e ce se întâmplă acum, anul trecut ai câștigat campionatul, ai jucat în cupele europene. Dar lasă-l pe antrenor să-și facă treaba.

Cu tot respectul pentru Elias, dar e prea multă umilință, prea multă. Ok, accept să discut, să comunicăm despre ceea ce facem, despre program, dar așa să te trezești tot timpul cu un jucător lângă tine… Câte jocuri n-au fost. Cum gestionezi tu staff-ul ca antrenor. Sau când vii în fața camerelor de luat vederi la conferința de presă, când Gigi spune că l-a schimbat pe-ăla, pe-ăla? N-am nimic cu el, dar…