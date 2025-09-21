Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm” - Antena Sport

În deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj, UTA Arad a bifat a șasea remiză a sezonului în Liga 1. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc economicos în Gruia, dar a punctat prima, după pauză.
Deși avuseseră un început de sezon entuziasmant, arădenii au pierdut teren și au strâns o serie de rezultate care nu îl mulțumește nici pe Adrian Mihalcea și nici pe suporteri.
Adrian Mihalcea cere sprijinul suporterilor la meciul cu Csikszereda
UTA a scos o nouă remiză în Liga 1, de această dată pe terenul celor de la CFR Cluj. Într-un meci în care Islam Slimani și Kurt Zouma au debutat pentru ardeleni, gruparea lui Mihalcea a avut avantaj pe tabelă.
Algerianul Slimani i-a așezat mingea lui Biliboc, iar puștiul a stabilit scorul final în Gruia. La finalul partidei, Adrian Mihalcea a vorbit despre evoluția echipei, dar a cerut și sprijinul suporterilor la meciul cu Csikszereda.
„Dacă celelalte echipe pierd, noi cu 5 egaluri nu facem nimic. Muncim, dar parcă ne lipsește ceva. Arătăm ca o echipă mică, ne e teamă de ceva, iar asta se întâmplă fie când suntem conduși și avem reacția aia, fie când conducem.
Trebuie să muncim și să câștigăm. E vina mea că am zis că mi-ar plăcea să am egalul până la final, dar aș vrea și victorii. De fiecare dată, după seria bună de rezultate, poate își doresc mai mult. Faptul că am ajuns la 10 meciuri și avem o înfrângere, este emulație la Arad
Îi așteptăm la meciul de acasă cu Csikszereda. Trebuie să facem pe dracu în patru să câștigăm”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
- Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie”
- CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
- Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
- Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
- Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng”