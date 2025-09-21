Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm” - Antena Sport

În deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj, UTA Arad a bifat a șasea remiză a sezonului în Liga 1. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc economicos în Gruia, dar a punctat prima, după pauză.

Deși avuseseră un început de sezon entuziasmant, arădenii au pierdut teren și au strâns o serie de rezultate care nu îl mulțumește nici pe Adrian Mihalcea și nici pe suporteri.

Adrian Mihalcea cere sprijinul suporterilor la meciul cu Csikszereda

UTA a scos o nouă remiză în Liga 1, de această dată pe terenul celor de la CFR Cluj. Într-un meci în care Islam Slimani și Kurt Zouma au debutat pentru ardeleni, gruparea lui Mihalcea a avut avantaj pe tabelă.

Algerianul Slimani i-a așezat mingea lui Biliboc, iar puștiul a stabilit scorul final în Gruia. La finalul partidei, Adrian Mihalcea a vorbit despre evoluția echipei, dar a cerut și sprijinul suporterilor la meciul cu Csikszereda.

„Dacă celelalte echipe pierd, noi cu 5 egaluri nu facem nimic. Muncim, dar parcă ne lipsește ceva. Arătăm ca o echipă mică, ne e teamă de ceva, iar asta se întâmplă fie când suntem conduși și avem reacția aia, fie când conducem.