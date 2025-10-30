Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” - Antena Sport

Chiar dacă Mirel Rădoi a negat problemele din cadrul clubului, imediat după succesul din Cupă cu Sănătatea Cluj, situația de la Universitatea Craiova este una cât se poate de tensionată.

Răbdarea suporterilor s-a văzut la meciul de miercuri, când i-au fluierat în multe momente pe proprii jucători. Adrian Mutu este de părere că se greșește atunci când se pune presiune inutil pe antrenorul echipei.

Adrian Mutu face zid în jurul lui Mirel Rădoi: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada”

Universitatea Craiova stă pe un butoi cu pulbere, asta deși parcursul echipei din acest sezon este unul bun, mai puțin pe plan european, acolo unde oltenii nu au reușit încă să câștige un meci din faza principală de Conference League.

Aflat la inaugurarea unui magazin chiar la Craiova, Adrian Mutu a avut un mesaj pentru suporterii formației din Bănie și i-a criticat pe cei care pun o presiune inutilă pe umerii lui Mirel Rădoi.

„Sper ca Mirel să nu plece, îmi place ce face el la Craiova, zvonurile acestea nu-şi au rostul. Face o treabă bună, trebuie să i se dea credibilitate, trebuie să fie susţinut. Cred că asta se întâmplă, Mihai Rotaru îl susţine. Mirel e cea mai bună soluţie.