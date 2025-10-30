Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea”

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 18:48

Adrian Mutu / Profimedia

Chiar dacă Mirel Rădoi a negat problemele din cadrul clubului, imediat după succesul din Cupă cu Sănătatea Cluj, situația de la Universitatea Craiova este una cât se poate de tensionată.

Răbdarea suporterilor s-a văzut la meciul de miercuri, când i-au fluierat în multe momente pe proprii jucători. Adrian Mutu este de părere că se greșește atunci când se pune presiune inutil pe antrenorul echipei.

Adrian Mutu face zid în jurul lui Mirel Rădoi: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada”

Universitatea Craiova stă pe un butoi cu pulbere, asta deși parcursul echipei din acest sezon este unul bun, mai puțin pe plan european, acolo unde oltenii nu au reușit încă să câștige un meci din faza principală de Conference League.

Aflat la inaugurarea unui magazin chiar la Craiova, Adrian Mutu a avut un mesaj pentru suporterii formației din Bănie și i-a criticat pe cei care pun o presiune inutilă pe umerii lui Mirel Rădoi.

„Sper ca Mirel să nu plece, îmi place ce face el la Craiova, zvonurile acestea nu-şi au rostul. Face o treabă bună, trebuie să i se dea credibilitate, trebuie să fie susţinut. Cred că asta se întâmplă, Mihai Rotaru îl susţine. Mirel e cea mai bună soluţie.

La Craiova ar trebui să staţi mai calmi puţin, lucrurile merg bine, Mirel a avut un parcurs bun. În viaţa unei echipe mai sunt şi momente mai puţin bune, dar în general, lucrurile merg bine. A realizat o performanţă care lipsea de mai mulţi ani — calificarea în cupele europene. Erau o grămadă de ani de când la Craiova nu se întâmpla acest lucru”.

Adrian Mutu: „Vă agitaţi cam tare aici, la Craiova”

„În campionat, cel puţin la început, a avut un parcurs bun. Deci cred că vă agitaţi cam tare aici, la Craiova, şi ar fi bine să-l susţineţi. (N.r. Atacurile vin de la Bucureşti) Atacurile nu vin de la Bucureşti, vin de aici. La Craiova lucrurile nu merg pe o constantă pozitivă, trebuie să fie unul care-şi bagă coada.

De multe ori, Craiova nu a obţinut rezultate din cauze proprii. Se întâmplă aici nişte lucruri… ar trebui să fiţi mai calmi şi să-l susţineţi pe Mirel. E pe primele locuri, dacă câştigă două meciuri, poate fi pe primul loc.

E o presiune artificială pe Mirel, poate să ducă Craiova spre titlu, aşa cum îşi doreşte toată Bănia. Dar şi Bănia trebuie să-l ajute, să-l susţină şi să termine cu prostiile astea şi cu vorbele astea inutile, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu.

