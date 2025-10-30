Adrian Mutu: "Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria". Apelul către fanii români - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu: "Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria". Apelul către fanii români

Adrian Mutu: "Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria". Apelul către fanii români

Adrian Mutu: “Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria”. Apelul către fanii români

Bogdan Stănescu Publicat: 30 octombrie 2025, 17:58

Adrian Mutu: Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria. Apelul către fanii români

Adrian Mutu / AntenaSport

Adrian Mutu (46 de ani) a făcut apel către fanii naţionalei să fie alături de tricolorii lui Mircea Lucescu în tentativa lor de a duce România la World Cup 2026.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, din America, se vede exclusiv în Universul Antena, ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Adrian Mutu a recunoscut că nu credea că România putea să învingă Austria

“Echipa naţională a făcut un pas important bătând Austria. A făcut ceva ce nimeni nu credea din România, inclusiv eu. Nu credeam că e în stare să bată Austria, uite că s-a întâmplat, iar acum avem dreptul de a spera la o calificare.

Depinde totul de noi. Avem un meci în Bosnia de care pe care şi de acolo vom vedea. Bineînţeles, cu condiţia şi cu speranţa că San Marino nu e un impediment pentru noi. Să nu se întâmple ceva. Dacă ar fi să fie 3 puncte asigurate cu San Marino, devine meciul din Bosnia capital pentru naţionala României. Bineînţeles că se fac calcule, bineînţeles că e barajul după aia ş.a.m.d, dar cred că România a făcut un meci bun, a arătat că putem. S-au mai relaxat puţin şi vocile din jurul echipei naţionale.

“Băieţii au nevoie de încrederea noastră, a tuturor”

Băieţii au nevoie de încredere, de încrederea noastră, a tuturor, a fanilor, în primul rând. Atunci când a fost o armonie, un vibe bun lucrurile s-au dus într-o direcţie bună. Cum ar fi şi participarea noastră la EURO, probabil vibe-ul din tribune, s-a întâmplat ceva, să avem evoluţii foarte bune.

Sper ca echipa noastră să se poată califica, e important pentru noi românii şi, în general, pentru fotbalul românesc”, a declarat Adrian Mutu.

După victoria din meciul cu Austria, cu 1-0, partidă care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, tricolorii vor juca împotriva Bosniei, în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 şi cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.

România ocupă locul 3 în grupa H din preliminariile World Cup, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte, iar pe locul 2 se află Bosnia, cu 13 puncte. Tricolorii caută revanşa în Bosnia, după ce acasă au pierdut cu 1-0 duelul cu naţionala lui Edin Dzeko.

Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de gradeVremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
