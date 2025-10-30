Adrian Mutu: "Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria". Apelul către fanii români - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a făcut apel către fanii naţionalei să fie alături de tricolorii lui Mircea Lucescu în tentativa lor de a duce România la World Cup 2026.

Adrian Mutu a recunoscut că nu credea că România putea să învingă Austria

“Echipa naţională a făcut un pas important bătând Austria. A făcut ceva ce nimeni nu credea din România, inclusiv eu. Nu credeam că e în stare să bată Austria, uite că s-a întâmplat, iar acum avem dreptul de a spera la o calificare.

Depinde totul de noi. Avem un meci în Bosnia de care pe care şi de acolo vom vedea. Bineînţeles, cu condiţia şi cu speranţa că San Marino nu e un impediment pentru noi. Să nu se întâmple ceva. Dacă ar fi să fie 3 puncte asigurate cu San Marino, devine meciul din Bosnia capital pentru naţionala României. Bineînţeles că se fac calcule, bineînţeles că e barajul după aia ş.a.m.d, dar cred că România a făcut un meci bun, a arătat că putem. S-au mai relaxat puţin şi vocile din jurul echipei naţionale.

“Băieţii au nevoie de încrederea noastră, a tuturor”

Băieţii au nevoie de încredere, de încrederea noastră, a tuturor, a fanilor, în primul rând. Atunci când a fost o armonie, un vibe bun lucrurile s-au dus într-o direcţie bună. Cum ar fi şi participarea noastră la EURO, probabil vibe-ul din tribune, s-a întâmplat ceva, să avem evoluţii foarte bune.