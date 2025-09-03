Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: "Dictatură avansată" - Antena Sport

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a scos pe Vlad Chiricheş de pe listele de UEFA şi Liga 1, iar Adrian Porumboiu susţine că la FCSB e “o dictatură avansată” şi că toată lumea suportă stilul patronului, care chiar şi aşa a reuşit să câştige două titluri consecutive în Liga 1.

“Oricum, FCSB nu mai joacă ce juca. Au probleme, problemuțe, doar că fiecare e cu treaba lui. (n.r. – Cum vi s-a părut situația lui Chiricheș din minutul 29?) Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Ce pot să comentez?

Adrian Porumboiu: “E dictatură avansată la FCSB”

Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el. Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură. Toți fac ce spune el! Dacă au acceptat treaba asta, acum ce să facă? Să se supere?

Sunt niște condiții de la început și asta este situația. Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor. Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1

Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru FCSB după remiza cu CFR Cluj, iar spusele patronului s-au adeverit. Mijlocașul a fost exclus de pe listele pentru UEFA și Liga 1, iar campioana en-titre a decis deja și cine ar urma să intre în locul său.