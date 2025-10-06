Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: "Stânjenitoare..." - Antena Sport

Adrian Porumboiu îl critică pe centralul Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat 1-0. Porumboiu crede că Istvan Kovacs a greşit mai ales la faza de dinaintea primului penalty primit de FCSB, fază, care din punctu lui de vedere, putea fi întoarsă.
Istvan Kovacs a făcut câteva greşeli de arbitraj la partida FCSB – Univesitatea Craiova, care au fost remediate cu ajutorul VAR. Acesta a dictat un penalty pentru FCSB, pe care apoi l-a anulat după ce a văzut reluările, apoi a mai dictat alte două lovituri de pedeapsă, cu ajutorul VAR.
Fostul arbitru Adrian Porumboiu l-a criticat pe Kovacs pentru că deciziile lui au avut nevoie de corecţia VAR. Omul de afaceri a lăudat în schimb modul în care Sorin Costreie a intervenit din camera VAR. Porumboiu a apreciat că înainte de a se dicta penalty la intervenția asupra lui Alexandru Stoian, Universitatea Craiova putea primi un fault la intervenţia asupra lui David Matei, la 20 de metri de poarta roș-albastră.
Ce greşeli a făcut Istvan Kovacs? Analiza lui Porumboiu
„O prestație stânjenitoare pentru un arbitru care e la nivelul la care a ajuns Kovacs. Noroc că a fost salvat de Costreie, din camera VAR. Merita nota 10 cu felicitări dacă ar mai fi avut o intervenție. Să le luăm pe rând. Primul penalty acordat a fost o glumă. Nu poți să crezi… Niciun arbitru, nici dacă-l iei de pe tăpșan și-l aduci să arbitreze, nu ar fi dat. E jignitor pentru Kovacs, având în vedere nivelul la care e, dar și pentru arbitraj. A fost o glumă de penalty.
La al doilea penalty dictat, la care a intervenit VAR-ul, se poate face o singură precizare: dacă acel contact, de la nivelul picioarelor, a fost pe linie sau în careu. În acest caz, e lovitură de pedeapsă. Nu sunt comentarii.
Doar dacă Sorin Costreie îi cerea lui Kovacs să vadă faza premergătoare, nu cred că mai acorda penalty. În prealabil a fost un fault asupra lui Matei. Acea intervenție se sancționează. E o împingere. Matei a fost scos de pe linia perpendiculară pe care ataca poarta. A fost fault.
Dacă Costreie avea inteligența să spună «Vezi faza de la început» și aprecia că nu a fost fault, era în regulă. Aici se poate interpreta. Kovacs trebuia să vadă acea fază. Dacă aprecia că nu e fault, probabil că am apreciat eu greșit. Dar trebuia să revadă faza. Costreie trebuia să-l anunțe pe Kovacs. E o fază de comentat.
Matei avea o acțiune în viteză, perpendiculară pe poartă. Iar Kovacs trebuia să vadă ce l-a împiedicat. A avut cădere de calciu? A fost lovit? A fost împins? Dar nu poți să treci cu nonșalanță peste acea fază, care s-a transformat în penalty. Faza a continuat, nu s-a oprit.
La al treilea penalty nu sunt comentarii. Nu sunt probleme. Atingea mingea cu mâna. Oricum, nu mă așteptam la o asemenea prestație”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.
