Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: "Stânjenitoare..." - Antena Sport

Adrian Porumboiu îl critică pe centralul Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat 1-0. Porumboiu crede că Istvan Kovacs a greşit mai ales la faza de dinaintea primului penalty primit de FCSB, fază, care din punctu lui de vedere, putea fi întoarsă.

Istvan Kovacs a făcut câteva greşeli de arbitraj la partida FCSB – Univesitatea Craiova, care au fost remediate cu ajutorul VAR. Acesta a dictat un penalty pentru FCSB, pe care apoi l-a anulat după ce a văzut reluările, apoi a mai dictat alte două lovituri de pedeapsă, cu ajutorul VAR.

Fostul arbitru Adrian Porumboiu l-a criticat pe Kovacs pentru că deciziile lui au avut nevoie de corecţia VAR. Omul de afaceri a lăudat în schimb modul în care Sorin Costreie a intervenit din camera VAR. Porumboiu a apreciat că înainte de a se dicta penalty la intervenția asupra lui Alexandru Stoian, Universitatea Craiova putea primi un fault la intervenţia asupra lui David Matei, la 20 de metri de poarta roș-albastră.

Ce greşeli a făcut Istvan Kovacs? Analiza lui Porumboiu

„O prestație stânjenitoare pentru un arbitru care e la nivelul la care a ajuns Kovacs. Noroc că a fost salvat de Costreie, din camera VAR. Merita nota 10 cu felicitări dacă ar mai fi avut o intervenție. Să le luăm pe rând. Primul penalty acordat a fost o glumă. Nu poți să crezi… Niciun arbitru, nici dacă-l iei de pe tăpșan și-l aduci să arbitreze, nu ar fi dat. E jignitor pentru Kovacs, având în vedere nivelul la care e, dar și pentru arbitraj. A fost o glumă de penalty.

La al doilea penalty dictat, la care a intervenit VAR-ul, se poate face o singură precizare: dacă acel contact, de la nivelul picioarelor, a fost pe linie sau în careu. În acest caz, e lovitură de pedeapsă. Nu sunt comentarii.