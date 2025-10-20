Alexandru Dobre, dialog cu un suporter al "câinilor": "Să nu mai înjuri Dinamo!" I-a cerut scuze şi lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Dobre, dialog cu un suporter al “câinilor”: “Să nu mai înjuri Dinamo!” I-a cerut scuze şi lui Zeljko Kopic

Radu Constantin Publicat: 20 octombrie 2025, 8:17

Alex Dobre, după meciul dintre Rapid și Farul / Sport Pictures

Momentele tensionate dintre Alexandru Dobre şi galeria dinamovistă par încheiate. La sfârşitul meciui de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.

Gestul rapidistului a fost taxat aspru de galeria dinamovistă la derby. La final de meci, Alexandru Dobre a avut un dialog surprinzător cu un fan dinamovist.

“Alex, să nu mai înjuri Dinamo!”, i-a strigat un fan lui Dobre. “Nu mai înjur, gata!”, a fost replicat căpitanului de la Rapid.

Alex Dobre i-a cerut scuze lui Zeljko Kopic

Alex Dobre a ținut să-i prezinte scuzele lui Zeljko Kopic pentru momentele de la finalul meciului de etapa trecută cu Farul, când a scandat injurii la adresa lui Dinamo alături de suporterii Rapidului. ”Dobre a venit la mine și ne-a prezentat scuze pentru ceea ce a spus. Am respect pentru el și cred că și el ne respectă. Ce e pe teren, e pe teren. Toate sunt puternice, sunt stiluri diferite, idei diferite, au calitate. Știm că FCSB nu e în cea mai bună perioadă, dar jucătorii ei au calitate, toți ne așteptăm că vor ridica nivelul. Craiova merge bine, Botoșani merge bine, Rapid merge bine, toate au plusuri, toate au calități”, a declarat Zeljko Kopic, în cadrul unei conferințe de presă.

Rapid s-a impus în derby-ul etapei a 13-a, cu Dinamo, scor 0-2.  În urma victoriei, giuleteştenii se află pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 1, FC Botoşani. Dinamo rămâne pe 4, cu 23 de puncte.

