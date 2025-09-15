Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: "Cu siguranţă ne putem bate la titlu" - Antena Sport

Alexandru Musi este convins că Dinamo se poate bate la titlu sezonul acesta. “Câinii” au câştigat fără drept de apel meciul de pe Ilie Oană cu Petrolul, scor 3-0, şi au revenit pe podium în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Alexandru Musi a declarat că jucătorii de la Dinamo sunt ca o familie şi că echipa pregătită de Zeljko Kopic are tot ce îi trebuie pentru a se bate la titlu anul acesta în Liga 1.

Alexandru Musi, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Suntem o familie, ne uneşte jocul”

“Este un sentiment frumos, mă bucur că am revenit pe Ilie Oană, că am câştigat şi luăm cele 3 puncte. Suntem o familie, ne uneşte şi jocul. Eu mă simt foarte bine.

Am început cam prost, dar victoria ne-a dat moral, am câştigat un derby şi sperăm cât mai multe.

La ce lot avem, la cum ne pregătim, cu siguranţă ne putem bate la titlu”, a declarat Alexandru Musi, la digisport.ro.