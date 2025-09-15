Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: "Cu siguranţă ne putem bate la titlu" - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu”

Publicat: 15 septembrie 2025, 23:21

Alexandru Musi, în Petrolul - Dinamo / Sport Pictures

Alexandru Musi este convins că Dinamo se poate bate la titlu sezonul acesta. “Câinii” au câştigat fără drept de apel meciul de pe Ilie Oană cu Petrolul, scor 3-0, şi au revenit pe podium în Liga 1.

După meci, Alexandru Musi a declarat că jucătorii de la Dinamo sunt ca o familie şi că echipa pregătită de Zeljko Kopic are tot ce îi trebuie pentru a se bate la titlu anul acesta în Liga 1.

Alexandru Musi, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Suntem o familie, ne uneşte jocul”

“Este un sentiment frumos, mă bucur că am revenit pe Ilie Oană, că am câştigat şi luăm cele 3 puncte. Suntem o familie, ne uneşte şi jocul. Eu mă simt foarte bine.

Am început cam prost, dar victoria ne-a dat moral, am câştigat un derby şi sperăm cât mai multe.

La ce lot avem, la cum ne pregătim, cu siguranţă ne putem bate la titlu”, a declarat Alexandru Musi, la digisport.ro.

Musi a vorbit şi despre conflictul cu Burnete de la echipa naţională de tineret, dar şi despre controversa cu banderola. Jucătorul celor de la Dinamo şi-a cerut scuze faţă de staff-ul şi colegii de la naţională:

“Vreau să îmi cer scuze faţă de tot staff-ul (n.r. al naţionalei), faţă de colegi. Nu a fost o reacţie bună, a fost un mic conflict cu un coleg. Acum a trecut. Nu e nicio problemă cu Burnete, chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, acum suntem ca fraţii.

Banderola i-am pasat-o, nu am aruncat-o. Îmi zicea arbitrul să mă grăbesc. Vreau să îmi cer scuze”, a mai spus Musi.

“Câinii” au revenit pe locul 3 şi au 18 puncte după 9 etape, fiind la cinci puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Etapa viitoare, Dinamo va juca pe teren propriu cu Farul Constanţa.

