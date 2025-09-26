"Am rezolvat o golănie" Noi detalii despre modificarea care a declanşat scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru - Antena Sport

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a vorbit despre modificarea de regulament care a declanşat scandalul dintre Gigi Becali, de o parte şi Dan Şucu şi Mihai Rotaru, de cealaltă parte.
Deranjat că nu îl putea folosi pe Malcom Edjouma în campionat, Gigi Becali s-a revoltat contra prevederii din regulament.
Justin Ştefan, despre schimbarea regulamentului după revolta lui Gigi Becali: “O modificare bună”
Regulamentul a fost schimbat rapid, fără consultarea cluburilor, iar acest lucru i-a deranjat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru. Acţionarul majoritar al Rapidului i-a şi cerut demisia preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu. Prezent la Adunarea Generală a LPF de după scandal, preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, nu a discutat deloc în şedinţă despre o posibilă demisie sau demitere a lui Gino Iorgulescu.
Malcom Edjouma putea evolua în cupele europene, dar nu ar fi avut drept de joc în Liga 1, potrivit regulamentului vechi, decât dacă şi-ar fi reziliat contractul cu FCSB, pentru a semna un nou contract. Becali preciza că mijlocaşul francez nici nu ar fi fost de acord să semneze un alt contract cu campioana României. Schimbarea de regulament i-a permis lui Becali să îl folosească şi în campionat.
„Eu le-am spus oamenilor: e o modificare bună sau rea? E bună. Pentru că se recurgea la o mică golănie juridică. Legal? Discutabil, pentru că nu a contestat-o niciun jucător. Rezilierea aceea era o ficțiune juridică, în realitate nu se încheia un nou contract. Era fix același contract. O modificare de contract însemna o schimbare de durată sau o modificare de bani. Era o golănie acceptată.
Prin urmare am zis așa: decât să se recurgă la golănia asta, nu mai bine îndreptăm situația, chiar în timpul sezonului competițional? Federația și-a dorit să facă modificarea, am văzut că exista oportunitatea unui comitet de urgență și ne-am grăbit să o facem, ca să scăpăm. Eu n-am crezut că Federația va accepta. Nu eram 50%-50%, eram 90%-10% că nu se va întâmpla!”, a declarat Justin Ştefan, potrivit gsp.ro.
