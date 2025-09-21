Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman” - Antena Sport

CFR Cluj nu a reușit să iasă din pasa proastă pe care o traversează. Ardelenii au scos doar un punct din confruntarea de pe teren propriu cu UTA, la capătul unui meci destul de dificil pentru băieții lui Andrea Mandorlini.

Antrenorul clubului din Gruia a tras un semnal de alarmă după fluierul final și a transmis că atât el, cât și jucătorii, trebuie să pună umărul pentru a scoate echipa din această criză.

Urmează duel cu ”U” Cluj pentru Andrea Mandorlini

Confirmat în funcție de Neluțu Varga, Andrea Mandorlini nu a reușit să o scoată pentru moment din criză pe CFR Cluj. La meciul în care au debutat Islam Slimani și Kurt Zouma, gruparea din Gruia a scos doar un punct din jocul cu UTA.

Imediat după acest duel, antrenorul CFR-ului a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în care se află echipa și l-a felicitat în același timp de atacantul algerian pentru joc, dar și pentru contribuția de la golul marcat de Biliboc.

„Prima repriză nu am jucat bine, după pauză am făcut modificări, jocul s-a schimbat și am fi putut chiar să câștigăm. Cred că am jucat sub ceea ce putem, dar sper să ne revenim curând. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria.