Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman”

Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman”

Daniel Işvanca Publicat: 21 septembrie 2025, 21:53

Comentarii
Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: Noi trebuie să o scoatem la liman”

Andrea Mandorlini / SPORT PICTURES

CFR Cluj nu a reușit să iasă din pasa proastă pe care o traversează. Ardelenii au scos doar un punct din confruntarea de pe teren propriu cu UTA, la capătul unui meci destul de dificil pentru băieții lui Andrea Mandorlini.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul clubului din Gruia a tras un semnal de alarmă după fluierul final și a transmis că atât el, cât și jucătorii, trebuie să pună umărul pentru a scoate echipa din această criză.

Urmează duel cu ”U” Cluj pentru Andrea Mandorlini

Confirmat în funcție de Neluțu Varga, Andrea Mandorlini nu a reușit să o scoată pentru moment din criză pe CFR Cluj. La meciul în care au debutat Islam Slimani și Kurt Zouma, gruparea din Gruia a scos doar un punct din jocul cu UTA.

Imediat după acest duel, antrenorul CFR-ului a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în care se află echipa și l-a felicitat în același timp de atacantul algerian pentru joc, dar și pentru contribuția de la golul marcat de Biliboc.

„Prima repriză nu am jucat bine, după pauză am făcut modificări, jocul s-a schimbat și am fi putut chiar să câștigăm. Cred că am jucat sub ceea ce putem, dar sper să ne revenim curând. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria. 

Reclamă
Reclamă

Și noi, și FCSB suntem echipe care nu suntem obișnuite cu aceste locuri din clasament. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis Munteanu. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
23:46
Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2
23:45
Inter Milano – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu obține al doilea succes al sezonului
23:42
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”
23:33
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!”
23:22
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă
22:57
Rapid – Hermannstadt 1-2. Dramatism total în Giulești! Sibienii au câștigat după un gol marcat în prelungiri
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca