Andrei Nicolescu, critici dure pentru un grup de suporteri dinamoviști: "Foarte mult zgomot în online" - Antena Sport

Dinamo are parte de un start bun de sezon, deși primele trei etape nu le-au oferit deloc suporterilor un orizont promițător. După opt runde însă, alb-roșiii sunt pe locul al treilea în campionat, fiind devansați doar de Universitatea Craiova și Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, există în continuare anumiți suporteri nemulțumiți, iar Andrei Nicolescu a abordat cu o “aciditate” această situație.

Andrei Nicolescu: “Suntem sub «dictatura» acestui online”

Dinamo are 15 puncte după primele opt etape, “câinii” având un bilanț de patru victorii, trei remize și un eșec în startul campionatului. În ciuda startului de sezon care este chiar mai bun decât anul trecut, când după opt meciuri alb-roșiii aveau 12 puncte, există anumite voci în online care țin să critice echipa.

Oamenii respectivi vin chiar din tabăra suporerilor lui Dinamo, aspect ce l-a enervat enorm pe Andrei Nicolescu, președintele clubului. Conducătorul alb-roșilor a discutat despre ce se întâmplă pe rețelele sociale și a declarat că toate criticile nu sunt în concordanță cu “ADN-ul” unui fan al alb-roșilor. În plus, Nicolescu i-a acuzat pe critici că se folosesc de faptul că în online pot avea o complet altă identiate și că lansează astfel teorii care îi îngrijorează pe restul.

“Mi-aș dori ca fiecare suporter dinamovist să aibă capacitatea să facă o analiză înainte de a arunca cu «noroi» în jucători, în directorul sportiv, în club. Nu știu, sincer mie mi se pare că e foarte mult zgomot în mediul online care nu are nimic în comun cu suporterul dinamovist.