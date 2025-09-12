Avertismentul lui Marius Niculae pentru CFR, după transferul lui Islam Slimani: "Au mai fost eșecuri" - Antena Sport

Închide meniul
Avertismentul lui Marius Niculae pentru CFR, după transferul lui Islam Slimani: “Au mai fost eșecuri”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 8:50

Comentarii
Avertismentul lui Marius Niculae pentru CFR, după transferul lui Islam Slimani: Au mai fost eșecuri

Islam Slimani, prezentat oficial / Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Marius Niculae a fost unul dintre foștii jucători care s-au pronunțat odată cu transferul lui Islam Slimani la CFR Cluj. În vârstă de 37 de ani, golgheterul all-time al Algeriei a ajuns în România la echipa lui Ioan Varga, fiind prezentat oficial ieri, 11 septembrie.

“Săgeata” e convins că fotbalistul din nordul Africii a venit în România pentru a livra, însă a tras un semnal de alarmă cu privire la o “țeapă” pe care tot ardelenii și-au luat-o acum câțiva ani.

Marius Niculae: “Nu știm în ce formă se află”

Slimani are un CV extrem de impresionant, cu echipe precum Leicester, Newcastle, Fenerbahce sau Sporting in CV-ul său, însă Marius Niculae rămâne circumspect cu privire la mutarea făcută de CFR Cluj. Deși se așteaptă de la nord-african să vină în Liga 1 pentru a-și trece în cont goluri, fostul atacant al lui Dinamo a adus aminte de Yevgen Konoplyanka, un transfer care se anunța unul de renume, dar care s-a transformat rapid într-un “flop”.

Trebuie să-l vedem pe Slimani. Nu știm în ce formă se află. Eu cred că vine în România să marcheze goluri. Speră să prindă Cupa Mondială (n.r. cu naționala Algeriei). Au mai fost eșecuri de renume la CFR, Konoplyanka. Așteptăm să vedem întâi și după să ne dăm cu părerea“, a spus fostul fotbalist ajuns la 44 de ani, potrivit digisport.ro.

Konoplyanka ajungea în Liga 1 în vara lui 2023 de la Cracovia și avea un CV impresionant în spate, cu un trofeu Europa League câștigat cu Sevilla în 2016. Ucraineanul a ajuns să prindă doar patru meciuri în tricoul “feroviarilor”, după care a plecat după jumătate de sezon.

