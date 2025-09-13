Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: "A dat dovadă de asta!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 19:11

captură orangesport

Basarab Panduru a reacționat după UTA – FC Argeș 3-3. Fostul internațional s-a declarat impresionat de Adi Mihalcea, având în vedere că echipa sa a reușit să revină de la 0-3.

În opinia lui Panduru, Adrian Mihalcea a „dat dovadă că este antrenor”. Fostul internațional a lăudat deciziile tehnicianului de la UTA, din cadrul partidei cu FC Argeș.

Ce a spus Basarab Panduru despre Adi Mihalcea, antrenorul de la UTA

„UTA nu cred că mai e o echipă mică, sunt jucători destul de buni în primul 11. E una dintre puține echipe cu un prim 11 fix. Și Argeș a arătat destul de bine, ăsta e primul egal. Argeș a făcut ceva extraordinar vreo 20 de minute, cu contraatacuri de mare clasă. Iar Mihalcea a dat dovadă că e antrenor.

A văzut unde nu merge, a considerat că dacă îi schimbă pe cei doi închizători se va schimba jocul. Nu a greșit cu nimic. A intrat la pauză cu 2-3, nesperat. Nu e prima dată când revine UTA. Nu l-a avut nici pe Abdallah, care e o pierdere de vreo 2-3 luni.

Nu mai vedeam niciodată să egaleze UTA, mă gândeam că tot Argeș mai marchează. Bravo și lui Andone, nu e ușor să conduci cu 3-0 în deplasare.

Bravo și lui Mihalcea, care a făcut ce a fost bine pentru echipa lui. Meciul e extraordinar pentru cineva care alege să se uite la un meci sâmbătă de la 4 după amiaza”, a spus Basarab Panduru, la primasport.ro.

