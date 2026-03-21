Bogdan Andone nu s-a prezentat la flash-interviu după Argeș – U Cluj 1-0. Tehnicianul a acuzat probleme medicale

Meciul dintre FC Argeș și Universitatea Cluj a fost decis de eroarea incredibilă a lui Căbuz, portar convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu la echipa națională, pentru barajul contra Turciei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Bogdan Andone nu s-a putut prezenta la flash-interviu. Tehnicianul formației nou promovate a acuzat probleme medicale și nu a putut veni la microfon.

Universitatea Cluj a luat toate cele trei puncte de la Mioveni, după o eroare uriașă a portarului Căbuz, care și-a trimis mingea în proprie poartă. Eroarea inexplicabilă a acestuia a ajutat formația lui Cristiano Bergodi să urce pe primul loc în Liga 1.

Tensiunea a fost una uriașă pentru cei din teren, dar chiar și pentru Bogdan Andone, care nu s-a mai putut prezenta la flash-interviu, acuzând probleme de ordin medical.