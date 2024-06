Câţi bani va câştiga Marius Ştefănescu la FCSB! Gigi Becali a cedat la negocieri şi i-a oferit un salariu de senzaţie - Antena Sport

Aici m-a supărat că îi dădeam aproape dublu, dar… bravo lui, îmi place de el că e băiat deştept şi a negociat. Am luat un băiat deştept care a negociat. Normal că e contract pe cinci ani, dacă am dat atâţia bani pe el.”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Marius Ştefănescu va fi cel de-al treilea transfer al verii făcut de Gigi Becali. Cu campioana României au mai semnat David Kiki (30 de ani) și Daniel Popa (28 de ani).

În cele 45 de meciuri de sezonul trecut, Marius Ştefănescu a înscris 14 goluri şi a oferit 8 goluri în toate competiţiile.

„Sunt fanul lui” Mihai Stoica a dat detalii despre transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB

Mihai Stoica aşteaptă cu sufletul la gură ca Ştefănescu să semneze cu FCSB. Oficialul roş-albaştrilor a precizat că Sepsi nu ar fi discutat despre acest transfer pentru o sumă mai mică de 2 milioane de euro, având în vedere că jumate din suma de transfer va merge către Viitorul Cluj.

”Dacă semnează, va fi jucătorul nostru. Deocamdată nu s-a materializat. Nu ştiu dacă pixul este departe, dacă este aproape, dacă are pastă. M-aş bucura să se concretizeze pentru că eu sunt fanul lui, după cum am mai spus, dar nu ştiu ce să zic. S-a discutat la alt nivel. Eu nu am participat deloc la discuţii.

Sepsi are 50% din Ştefănescu. Nu decide Sepsi ce face cu Ştefănescu. 50% aparţine de clubul care l-a format. Sepsi nu discută sub un milion partea lor. De aia eu sunt încă reţinut (n.r. despre transfer).

E un jucător de 26 de ani, bun, cu tot respectul, dar nu poţi să-l vinzi afară. E un jucător care te poate ajuta, dar nu poate fi o investiţie. Gigi tot timpul a făcut transferuri din astea, ca să obţină profit. De-aia l-a laut pe Coman cu trei milioane de euro şi cere cinci. Nu-i Dennis Man, ce vârstă şi ce perspective avea.