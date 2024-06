"Ce a fost schimbat de data asta?" Răspunsul lui Mihai Pintilii, după ce FCSB a câştigat campionatul cu 3 etape înainte de final! - Antena Sport

Mihai Pintilii a fost întrebat ce a fost schimbat sezonul acesta la FCSB şi a expus motivele pentru care „roş-albaştrii” au cucerit la pas titlul.

FCSB a fost campioană cu 3 etape înainte de final, după ce a învins-o pe Farul în etapa a 7-a din play-off.

„Ce a fost schimbat de data asta?” Răspunsul lui Mihai Pintilii, după ce FCSB a câştigat campionatul cu 3 etape înainte de final!

„(n.r. – Ce a fost schimbat de data asta?) Constanța, plus faptul că nu am mai pierdut cu echipele mici. Noi începeam foarte prost campionatul, aveam de recuperat puncte ca să intrăm în play-off. N-am pierdut în meciurile cu miză. Am pierdut cu Rapid, dar în rest nu. Plus, atmosfera, s-a unit vestiarul, un grup frumos”, a spus Mihai Pintilii la „Un Podcast„.

Mihai Pintilii a dezvăluit ce se întâmplă la antrenamentele FCSB-ului. Delegatul campioanei a vorbit despre atmosfera din interiorul echipei patronate de Gigi Becali.

Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii la cârma echipei, FCSB a câștigat un nou titlu de campioană după o pauză de 9 ani. Acum, Pintilii a dezvăluit ce relație are cu jucătorii care au câștigat actualul sezon de Liga 1.