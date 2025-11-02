Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova - Antena Sport

Intrat într-un conflict cu fostul tehnician al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani), Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat pe antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani).

Şumudică, ce a avut şi el în trecut contre cu Rădoi, e de părere că tehnicianul Universităţii Craiova va avea un viitor strălucit.

Marius Şumudică, despre Mirel Rădoi: “Îi prevăd un viitor frumos”

“Este bolnav cu cifrele. El este un antrenor foarte preocupat şi căruia, chiar dacă nu a reuşit încă la nivel înalt, îi prevăd un viitor frumos. Cred că va ajunge un antrenor de calibru.

Iată cum Şumudică are şi cuvinte bune la adresa unui antrenor, si acesta este Rădoi. E un antrenor care are potenţial şi un antrenor foarte bun”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

În ultima perioadă au apărut în spaţiul public informaţii potrivit cărora Mirel Rădoi a intenţionat să îşi anunţe demisia de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi ar fi fost convins de patronul Mihai Rotaru să rămână la Craiova.