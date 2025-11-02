Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova - Antena Sport

Intrat într-un conflict cu fostul tehnician al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani), Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat pe antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani).
Şumudică, ce a avut şi el în trecut contre cu Rădoi, e de părere că tehnicianul Universităţii Craiova va avea un viitor strălucit.
Marius Şumudică, despre Mirel Rădoi: “Îi prevăd un viitor frumos”
“Este bolnav cu cifrele. El este un antrenor foarte preocupat şi căruia, chiar dacă nu a reuşit încă la nivel înalt, îi prevăd un viitor frumos. Cred că va ajunge un antrenor de calibru.
Iată cum Şumudică are şi cuvinte bune la adresa unui antrenor, si acesta este Rădoi. E un antrenor care are potenţial şi un antrenor foarte bun”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
În ultima perioadă au apărut în spaţiul public informaţii potrivit cărora Mirel Rădoi a intenţionat să îşi anunţe demisia de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi ar fi fost convins de patronul Mihai Rotaru să rămână la Craiova.
Întrebat despre zvonurile apărute în ultima vreme, Mirel Rădoi a spus că nu îl interesează ce se discută, fiind vizibil iritat de această discuţie. Mai mult, el a subliniat că nu este obligat să clarifice orice informaţie care apare în spaţiul public, nefiind responsabilitatea sa.
“Nu şi nici nu mă interesează. Trebuie să întrebaţi conducerea (n.r. despre plecare). Nu sunt obligat să clarific. Cel mai bine întrebaţi sursele care ştiu ce se întâmplă, care au informaţiile. Am eu vreo responsabilitate pentru orice informaţie care apare?”, a declarat Mirel Rădoi, pentru digisport.ro.
Universitatea Craiova joacă în această seară, de la ora 20:30, derby-ul cu Rapid. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, Rapid e pe locul 2 în campionat, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani, în timp ce Universitatea Craiova e pe locul 3, cu 28 de puncte.
- Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament
- Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
- “Nu sunt fan” Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!
- Basarab Panduru l-a făcut praf pe un jucător important al FCSB-ului: “L-aţi văzut unde a tras?”
- Florentin Petre, exuberant după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR: “Meritam să fim pe locul 1”