Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: "Primele 10 meciuri..." - Antena Sport

Publicat: 20 septembrie 2025, 9:45

Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: Primele 10 meciuri…

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali făcea o declaraţie surprinzătoare înainte ca FCSB să înceapă actualul sezon. Patronul campioanei spunea că nu este interesat de primele zece etape din Liga 1.

Latifundiarul din Pipera era plin de încredere şi afirma că e gata să aplice o nouă “strategie” la FCSB, aceea de a nu pune mare preţ pe prima parte a sezonului din Liga 1 şi să se concentreze pe calificarea în grupa de Champions League.

Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului

În cele din urmă, declaraţiile i-au venit de hac lui Gigi Becali, ţinând cont că FCSB a fost eliminată surprinzător de Shkendija, din turul doi preliminar de Champions League, iar în campionat, roş-albaştrii au obţinut o singură victorie în primele zece runde.

Campioana are doar şapte puncte, în ultima rundă fiind învinsă clar de Botoşani, scor 3-1.

“Aduceți-ne echipe că nu mai avem cu cine să jucăm. La anul voi aplica o nouă strategie. La anul, primele 10 meciuri eu nu le mai joc, le pierd la masa verde.

Intrăm mai târziu ca să ne pregătim de Liga Campionilor. Nu contează pentru noi câte 3 puncte cu Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid”, spunea Gigi Becali la palat, la finalul lunii mari.

Gigi Becali, reacţie scurtă după Botoşani – FCSB 3-1

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea din Liga 1. Patronul campioanei nu și-a putut explica eșecul suferit de echipa sa.

„N-am ce să vorbesc, așa că, scuzați-mă. N-am ce să vorbesc. Nu am ce să vorbesc. Ce rost are? Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă nu, nu mai vorbesc.

Acum, nu are rost să vorbesc, nici nu mai știu. Bucurați-vă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 2-1.

