Ce salariu va avea Daniel Pancu la CFR Cluj. Diferență uriașă față de cât încasa Dan Petrescu - Antena Sport

S-a aflat ce salariu va avea Daniel Pancu (48 de ani) la CFR Cluj. Fostul selecționer al naționalei U21 e la un pas să semneze cu formația din Gruia, urmând să-l înlocuiască pe Andrea Mandorlini.
Neluțu Varga a confirmat negocierile cu Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport. Primul pe lista patronului de la CFR Cluj a fost Dan Petrescu, însă „Bursucul” nu poate prelua imediat echipa, așa cum își dorește Varga.
Ce salariu va avea Daniel Pancu la CFR Cluj
Daniel Pancu urmează să se întâlnească cu președintele Iuliu Mureșan, pentru a pune la punct toate detaliile din viitorul său contract cu CFR Cluj, notează fanatik.ro. Cei doi se vor întâlni la București și sunt șanse mari să ajungă la o înțelegere finală.
Daniel Pancu este, astfel, aproape să semneze un contract valabil până în vară cu CFR Cluj, cu posibilitatea de prelungire. Antrenorul de 48 de ani va încasa un salariu de 14.000 de euro, pe bancă formației din Gruia.
Dan Petrescu, cel care și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken din preliminariile Conference League, de la finalul lunii august, încasa un salariu mult mai mare la formația clujeană.
Concret, Petrescu primea 30.000 de euro pe lună din partea lui Neluțu Varga, fiind cel mai bine plătit antrenor din Liga 1, la momentul respectiv. El și-a încheiat al treilea mandat pe banca celor de la CFR Cluj după o perioadă de un an și patru luni.
Daniel Pancu va avea o misiune dificilă la CFR Cluj, ținând cont de faptul că echipa e pe locul 13 în Liga 1, cu tot atâtea puncte, după 14 meciuri jucate. Fostul selecționer al naționalei U21 poate sta pe banca noii sale formații vineri, atunci când clujenii o înfruntă pe Dinamo, pe Arena Națională.
