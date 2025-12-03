Variantă surpriză pentru Denis Alibec. Transferat de Rapid? Ce spune Victor Angelescu - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 15:50

Denis Alibec, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec, iar desele accidentări l-au scos din forma cu care ne-a învăţat la Farul Constanţa.

Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la meciul cu Gloria Bistriţa, din penalty. Cum mai mult ca sigur, din iarnă este transferabil, mai multe cluburi şi-au arătat interesul pentru el. Interes pentru fotbalist manifestă şi cubul Rapid.

Ce spune Victor Angelescu despre transferul lui Denis Alibec

(n.r. – Sunteți interesați de un atacant pentru Rapid, nu neapărat Denis Alibec?) Nu s-a vorbit neapărat despre venirea unui atacant. Totul este posibil, dar nu mă refer la venirea lui Denis Alibec acum. Noi suntem în căutarea unui mijlocaș ofensiv. (n.r. – Nu luați în calcul venirea lui Alibec?) Este din timp să vorbim, dar nu s-a luat în calcul această variantă”, a spus Victor Angelescu pentru iAMsport.ro

Citește și:
