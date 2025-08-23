Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „Îmi pare rău pentru Dan Petrescu, nu e ușor” - Antena Sport

Andrea Mandorlini a oferit prima reacție, după revenirea la CFR Cluj. Antrenorul italian a acceptat să se întoarcă pe banca clujenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia.

„Bursucul” a renunțat la postul de antrenor, după ce CFR Cluj a fost umilită de Hacken, în play-off-ul Conference League. Suedezii s-au impus cu un uluitor 7-2.

Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj

Andrea Mandorlini și-a exprimat regretul față de situația în care a ajuns Dan Petrescu. El a transmis că momentan nu a semnat contractul, însă s-a declarat bucuros de revenirea în Gruia.

Mandorlini a dezvăluit că sunt șanse să nu fie prezent pe banca clujenilor încă de la meciul cu Oțelul, dat fiind faptul că timpul avut la dispoziție a fost unul scurt.

„Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor.