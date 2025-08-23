Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „Îmi pare rău pentru Dan Petrescu, nu e ușor” - Antena Sport

Închide meniul
Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „Îmi pare rău pentru Dan Petrescu, nu e ușor”

23 august 2025

Andrea Mandorlini, pe banca CFR-ului / Profimediaimages

Andrea Mandorlini a oferit prima reacție, după revenirea la CFR Cluj. Antrenorul italian a acceptat să se întoarcă pe banca clujenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia.  

„Bursucul” a renunțat la postul de antrenor, după ce CFR Cluj a fost umilită de Hacken, în play-off-ul Conference League. Suedezii s-au impus cu un uluitor 7-2. 

Andrea Mandorlini și-a exprimat regretul față de situația în care a ajuns Dan Petrescu. El a transmis că momentan nu a semnat contractul, însă s-a declarat bucuros de revenirea în Gruia.  

Mandorlini a dezvăluit că sunt șanse să nu fie prezent pe banca clujenilor încă de la meciul cu Oțelul, dat fiind faptul că timpul avut la dispoziție a fost unul scurt.  

Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor. 

(Veți sta pe banca la următorul meci?) Nu știu. Timpul este foarte scurt. Poate va sta Hoban sau altcineva. Am venit la Brăila și aștept echipa. Sper ca mâine (n.r. sâmbătă) după masă să putem face un antrenament. 

Sunt fericit, clar. Trebuie să mergem înainte. Este o altă poveste și sper ca acum să fie diferită. Nu este ușor. Acest ultim rezultat spune multe lucruri. 

Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă. 

Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a declarat Andrea Mandorlini, conform prosport.ro. 

Probleme pentru Dan Petrescu 

Cristi Balaj a transmis că Dan Petrescu nu se gândeşte la o nouă aventură ca antrenor, după demisia de la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că tehnicianul vrea să-şi rezolve problemele medicale cu care se confruntă şi care necesită timp. 

Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate. 

Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet. Nu știm cât va dura. 

(n.r. poate să dureze și un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină. Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro. 

