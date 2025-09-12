CFR Cluj a blocat transferul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro! Motivul din spatele acestei decizii - Antena Sport

Jucătorii celor de la CFR Cluj, înaintea duelului cu FCSB / SPORT PICTURES

După ce i-a transferat pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, CFR Cluj a fost aproape de a da o nouă lovitură impresionantă pe piața de mercato. Concret, ardelenii au vrut să-l aducă în Gruia pe Pape Abou Cissé.

Jucătorul senegalez era liber de contract după despărțirea de Al-Shamal, însă mutarea a picat imediat după ce acesta a efectuat vizita medicală la CFR.

Pape Abou Cissé nu va semna cu CFR Cluj! Din ce motiv a picat transferul

Cu apariții în tricoul celor de la Olympiacos și Saint-Étienne, Pape Abou Cissé era o ală lovitură importantă pregătită de CFR Cluj pe piața transferurilor.

Ardelenii erau interesați de serviciile fotbalistului în vârstă de 29 de ani, câștigător al Cupei Africii pe Națiuni cu naționala Senegalului în anul 2022. Din păcate, staff-ul clubului din Gruia nu a fost mulțumit de ce s-a întâmplat la vizita medicală.

Potrivit gsp.ro, la controlul amănunțit s-a constatat că Cissé are probleme la șold, motiv pentru care cei de la CFR Cluj nu au mai înaintat în ideea de a perfecta această mutare.