CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Echipa de fotbal CFR Cluj a anunţat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, transferul portarului Octavian Vâlceanu, ultima dată legitimat la formaţia de ligă secundă Concordia Chiajna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Bun venit, Octavian Vâlceanu! Suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre! Îi urăm bun venit, multă baftă şi cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, au transmis reprezentanţii echipei clujene.

CFR Cluj l-a transferat pe Octavian Vâlceanu, portar cu zeci de meciuri în Liga 1

În vârstă de 28 de ani, Octavian Vâlceanu a evoluat pe parcursul carierei sale la echipe precum Petrolul Ploieşti, Gaz Metan Mediaş, FC Voluntari, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Sportul Studenţesc, notează agerpres.ro.

În Liga 1, noul portar de la CFR Cluj a bifat 99 de meciuri, clujenii optând astfel pentru un portar cu experienţă pe prima scenă a fotbalului românesc.

În momentul de față, Octavian Vâlceanu este cotat la suma de 200.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.