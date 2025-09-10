CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: "Bine ai venit!"

CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: “Bine ai venit!”

Alex Ioniță Publicat: 10 septembrie 2025, 17:35

Echipa de fotbal CFR Cluj a anunţat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, transferul portarului Octavian Vâlceanu, ultima dată legitimat la formaţia de ligă secundă Concordia Chiajna.

“Bun venit, Octavian Vâlceanu! Suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre! Îi urăm bun venit, multă baftă şi cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, au transmis reprezentanţii echipei clujene.

CFR Cluj l-a transferat pe Octavian Vâlceanu, portar cu zeci de meciuri în Liga 1

În vârstă de 28 de ani, Octavian Vâlceanu a evoluat pe parcursul carierei sale la echipe precum Petrolul Ploieşti, Gaz Metan Mediaş, FC Voluntari, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Sportul Studenţesc, notează agerpres.ro.

În Liga 1, noul portar de la CFR Cluj a bifat 99 de meciuri, clujenii optând astfel pentru un portar cu experienţă pe prima scenă a fotbalului românesc.

În momentul de față, Octavian Vâlceanu este cotat la suma de 200.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 5 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 6 Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
