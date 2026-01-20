CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma - Antena Sport

CFR Cluj este aproape de a realiza încă un transfer în această iarnă. Echipa lui Daniel Pancu i-a adus pe Alibek Aliev, Ilija Masic, Mihai Popa şi Christopher Braun, iar acum se pregăteşte să oficializeze o nouă mutare.

Oucasse Mendy, mijlocaşul dreapta de 24 de ani de la La Louviere, echipă din prima ligă a Belgiei, va semna cu CFR Cluj, potrivit jurnalistului italian Sascha Tavolieri.

Oucasse Mendy va semna cu CFR Cluj

În acest sezon, Oucasse Mendy a jucat în 17 partide pentru La Louviere, echipă cu care a semnat la începutul sezonului, după despărţirea de FC Martigues, echipă cu care a retrogradat în Ligue 2, la finalul sezonului trecut. În actuala stagiune, Mendy a marcat un gol şi a avut o pasă decisivă, dar în ultimele două meciuri, primele disputate în 2026 de La Louviere, nu a fost inclus în lot.

În vârstă de 24 de ani, Mendy a crescut la Montpellier, după care a mai jucat la Marignane, înainte de transferul la Martigues.

Născut în Franţa, la Marseille, Oucasse Mendy are şi cetăţenie senegaleză. Fratele său, Antoine Mendy, fundaşul central al celor de la Nice, tocmai a cucerit Cupa Africii pe Naţiuni alături de Senegal, după finala dramatică de duminică împotriva ţării gazdă, Maroc.