Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma

CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma

Alex Masgras Publicat: 20 ianuarie 2026, 9:56

Comentarii
CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma

Oucasse Mendy / Profimedia

CFR Cluj este aproape de a realiza încă un transfer în această iarnă. Echipa lui Daniel Pancu i-a adus pe Alibek Aliev, Ilija Masic, Mihai Popa şi Christopher Braun, iar acum se pregăteşte să oficializeze o nouă mutare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oucasse Mendy, mijlocaşul dreapta de 24 de ani de la La Louviere, echipă din prima ligă a Belgiei, va semna cu CFR Cluj, potrivit jurnalistului italian Sascha Tavolieri.

Oucasse Mendy va semna cu CFR Cluj

În acest sezon, Oucasse Mendy a jucat în 17 partide pentru La Louviere, echipă cu care a semnat la începutul sezonului, după despărţirea de FC Martigues, echipă cu care a retrogradat în Ligue 2, la finalul sezonului trecut. În actuala stagiune, Mendy a marcat un gol şi a avut o pasă decisivă, dar în ultimele două meciuri, primele disputate în 2026 de La Louviere, nu a fost inclus în lot.

În vârstă de 24 de ani, Mendy a crescut la Montpellier, după care a mai jucat la Marignane, înainte de transferul la Martigues.

Născut în Franţa, la Marseille, Oucasse Mendy are şi cetăţenie senegaleză. Fratele său, Antoine Mendy, fundaşul central al celor de la Nice, tocmai a cucerit Cupa Africii pe Naţiuni alături de Senegal, după finala dramatică de duminică împotriva ţării gazdă, Maroc.

Reclamă
Reclamă

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1. Echipa este pe locul 10, cu 29 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte.

  • 600.000 de euro este cota de piaţă a lui Oucasse Mendy, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Observator
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
Fanatik.ro
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
9:49
VIDEOPrimire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport
9:31
Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: “Îl urcăm în avion”
9:11
Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid
9:05
Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League
8:46
Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul
8:45
“E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 6 VIDEOEstrela Amadora – Estoril 0-5. Formaţia lui Ianis Stoica, umilită acasă! Românul, schimbat după 47 de minute
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”