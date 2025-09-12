Cine este remarcatul lui Ioan Ovidiu Sabău, după 0-0 cu Rapid: „Va fi un plus pentru noi” - Antena Sport

Universitatea Cluj și Rapid București au deschis etapa cu numărul 9 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, pe Cluj Arena, iar giuleștenii au ratat ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament.
Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit cu rezultatul obținut de „șepcile roșii” și a explicat și ce jucător a remarcat după această dispută. Acesta l-a lăudat și pe Dan Nistor pentru cele 490 de meciuri în Liga 1.
Ioan Ovidiu Sabău: „O să fac o echipă frumoasă”
Universitatea Cluj a ținut-o în șah pe Rapid, după un meci în care jucătorii lui Costel Gâlcă au acuzat arbitrajul pentru un penalty neacordat la un henț în careu al lui Artean.
Ioan Ovidiu Sabău a tras concluziile după acest joc, ba mai mult, l-a lăudat pe Virgiliu Postolachi pentru evoluția solidă la primul meci în tricoul „șepcilor roșii”.
„Sunt mulțumit, e un punct important, adversar care are calitate. Au fost câteva momente bune de joc, când am încercat să jucăm, dar în preajma careului foarte multe mingi pierdute. Începem să avem fundașii centrali pregătiți, pot să-i folosesc, am avut probleme, 6 etape fără fundaș central și dreapta.
Apar relații de joc, automatisme, va intra și Toșca. O să fac o echipă frumoasă, bună. Va conta mult El Sawy, va fi un jucător important, îi va motiva și pe cei mai tineri. Mi-a plăcut cum a intrat Postolachi, liniște, maturitate, inteligent în deciziile pe care le-a luat.
Felul lui de a fi, se vede că are experiență, va fi un plus pentru noi. E posibil să transform total echipa ca sistem de joc și așezare. Mă gândesc la o altă strategie în următorul meci. Nistor e un jucător care a avut accidentări, se pregătește bine, depinde de el cum se comportă. Rămâne un jucător important pentru noi.
E important să fie sănătos pentru a doborî recordul respectiv. Nu mai avem loc pe listă de alți jucători”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit digisport.ro.
