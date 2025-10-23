Denis Alibec, rezervă în FCSB - Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii

Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii

Publicat: 23 octombrie 2025, 18:59

Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii

Adrian Şut şi Denis Alibec, după înfrângerea FCSB-ului cu Metaloglobus / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) anunţa iniţial că Denis Alibec (34 de ani) va fi titular în meciul FCSB – Bologna. Ulterior, Becali declara că decizia în privinţa titularizării lui Alibec va fi luată de fani, împreună cu Mihai Stoica, o hotărâre fără precedent la campioana României.

Denis Alibec a fost trecut pe banca de rezerve, iar titular în centrul atacului în partida cu Bologna este Mamadou Thiam (30 de ani).

Denis Alibec e rezervă în meciul FCSB – Bologna

Echipele de start la meciul FCSB – Bologna:

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti. Rezerve: Udrea, Zima – Graovac, Bîrligea, Alibec, Tănase, Kiki, Politic, Octavian Popescu. Antrenor: Elias Charalambous
  • Bologna: Skorupski – Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Rowe – Dallinga. Rezerve: Ravaglia, Pessina – Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian. Antrenor: Daniel Niccolini

“Supărarea lui vine din faptul că Alibec vrea să joace. El juca meciul ăsta. Eu am făcut tot timpul ce am vrut.

În situația asta, în care suntem acum, cu suporterii care au susținut echipa constant, mă face să îi respect atât de mult încât să țin cont de mici detalii venite din partea lor. Am înțeles, a înjurat, nu știu ce a făcut pe acolo. Atunci, eu nu pot face pe plac la un om și mii de suporteri să-i ignor. Ei contează. După toată situația care e, pot fi 30.000-35.000 la ora meciului. Atunci, au ei o ședință. L-am rugat pe MM să vorbească cu Mustață, ca ei să hotărască dacă Alibec… Eu nu ascult, ei să hotărască. Să hotărască suporterii dacă îl mai agreează pe Alibec. Ei trebuie să stabilească, s-au înjurat, nu, să facă ședință, să spună fiecare ce a auzit. El trebuie să joace. Dar, să ne gândim că intră pe teren, când atinge mingea îl înjură tot stadionul. Nu e în regulă asta.

Noi vorbim de o situație particulară, nu de ce se întâmplă în fiecare zi. O situație care nu s-a mai întâmplat până acum. Un jucător care a înjurat suporterii, dacă i-a înjurat. Eu nu știu dacă a înjurat. Ei știu! Ei vor spune dacă au auzit, cine a auzit, cine a înjurat. Vor pune filmări, nu știu! Nu știu dacă nu joacă cu Bologna. Analizăm și noi, nu doar ei. După ce că jucăm cum jucăm, să mai și înjurăm? Va fi analizat video! E vorba de sancțiuni dacă a făcut asta. Este un moment în care îmi scot pălăria în fața suporterilor.

Alți suporteri nu susțineau echipa în situația asta! Să te bată Metaloglobus! Cred că au susținut echipa că suntem în competiția europeană”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro, după ce anterior îl anunţase titular pe Alibec cu Bologna.

 

