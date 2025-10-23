Denis Alibec, rezervă în FCSB - Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) anunţa iniţial că Denis Alibec (34 de ani) va fi titular în meciul FCSB – Bologna. Ulterior, Becali declara că decizia în privinţa titularizării lui Alibec va fi luată de fani, împreună cu Mihai Stoica, o hotărâre fără precedent la campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a fost trecut pe banca de rezerve, iar titular în centrul atacului în partida cu Bologna este Mamadou Thiam (30 de ani).

Denis Alibec e rezervă în meciul FCSB – Bologna

Echipele de start la meciul FCSB – Bologna:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti. Rezerve: Udrea, Zima – Graovac, Bîrligea, Alibec, Tănase, Kiki, Politic, Octavian Popescu. Antrenor: Elias Charalambous

Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti. Udrea, Zima – Graovac, Bîrligea, Alibec, Tănase, Kiki, Politic, Octavian Popescu. Elias Charalambous Bologna: Skorupski – Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Rowe – Dallinga. Rezerve: Ravaglia, Pessina – Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian. Antrenor: Daniel Niccolini

“Supărarea lui vine din faptul că Alibec vrea să joace. El juca meciul ăsta. Eu am făcut tot timpul ce am vrut.

În situația asta, în care suntem acum, cu suporterii care au susținut echipa constant, mă face să îi respect atât de mult încât să țin cont de mici detalii venite din partea lor. Am înțeles, a înjurat, nu știu ce a făcut pe acolo. Atunci, eu nu pot face pe plac la un om și mii de suporteri să-i ignor. Ei contează. După toată situația care e, pot fi 30.000-35.000 la ora meciului. Atunci, au ei o ședință. L-am rugat pe MM să vorbească cu Mustață, ca ei să hotărască dacă Alibec… Eu nu ascult, ei să hotărască. Să hotărască suporterii dacă îl mai agreează pe Alibec. Ei trebuie să stabilească, s-au înjurat, nu, să facă ședință, să spună fiecare ce a auzit. El trebuie să joace. Dar, să ne gândim că intră pe teren, când atinge mingea îl înjură tot stadionul. Nu e în regulă asta.