Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului - Antena Sport

Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului

Liga 1

Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului

Publicat: 29 august 2025, 21:56

Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului

În minutul 44 al meciului Rapid – UTA, Claudiu Petrila a căzut în careu în urma unui duel cu Ţuţu, care tocmai luase cartonaşul galben.

Ţuţu l-a împins uşor pe Petrila, iar arbitrul a decis să nu acorde nimic, după ce s-a consultat şi cu arbitrii din camera VAR.

Claudiu Petrila, gesturi nervoase după ce Marian Barbu nu a dictat penalty la o împingere în careul arădenilor

Extrem de nervos, Claudiu Petrila a lovit cu putere, cu mâna, gazonul. Mai apoi, după fluierul final al primei reprize, Petrila a lovit cu putere o minge, cu capul.

Claudiu Petrila loveşte cu putere gazonul / captura primasport.ro
Claudiu Petrila loveşte cu putere gazonul / captura primasport.ro

Suporterii Rapidului au cerut şi ei vehement lovitură de la 11 metri. Ei chiar l-au huiduit pe centralul Marian Barbu pentru că nu a dictat penalty.

Rapid a controlat prima repriză a meciului cu UTA şi a înscris de două ori. Denis Ciobotariu a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 13, după un corner executat de Petrila. În minutul 30, Alex Dobre a majorat avantajul Rapidului, după ce a reluat în plasă o centrare foarte bună a lui Andrei Borza.

