Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului - Antena Sport

În minutul 44 al meciului Rapid – UTA, Claudiu Petrila a căzut în careu în urma unui duel cu Ţuţu, care tocmai luase cartonaşul galben.
Ţuţu l-a împins uşor pe Petrila, iar arbitrul a decis să nu acorde nimic, după ce s-a consultat şi cu arbitrii din camera VAR.
Claudiu Petrila, gesturi nervoase după ce Marian Barbu nu a dictat penalty la o împingere în careul arădenilor
Extrem de nervos, Claudiu Petrila a lovit cu putere, cu mâna, gazonul. Mai apoi, după fluierul final al primei reprize, Petrila a lovit cu putere o minge, cu capul.
Suporterii Rapidului au cerut şi ei vehement lovitură de la 11 metri. Ei chiar l-au huiduit pe centralul Marian Barbu pentru că nu a dictat penalty.
Rapid a controlat prima repriză a meciului cu UTA şi a înscris de două ori. Denis Ciobotariu a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 13, după un corner executat de Petrila. În minutul 30, Alex Dobre a majorat avantajul Rapidului, după ce a reluat în plasă o centrare foarte bună a lui Andrei Borza.
- Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!
- Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League!
- Rapid – UTA 2-0. Denis Ciobotariu şi Alex Dobre au înscris! Giuleştenii s-au apropiat la un punct de lider
- Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA!
- Diana Şucu, “explozie” de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului!