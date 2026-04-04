“Condiții de Real Madrid”. Daniel Pancu și-a expus o dorință înainte de derby-ul Universitatea Craiova – CFR

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei contra Universității Craiova de luni, meci care reprezintă derby-ul etapei din Liga 1. Tehnicianul “feroviarilor” a prefațat duelul din Bănie, dar a vorbit și despre alte aspecte, cum ar fi situația financiară a clubului din Gruia.
Fotbalul românesc a revenit după pauza internațională, iar cel mai atractiv meci al weekend-ului este de departe confruntarea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, două formații care aspiră la vârful Ligii 1. Înainte de meci, formația ardeleană a susținut conferința de presă, iar Daniel Pancu a vorbit cu jurnaliștii despre dorința sa de a câștiga, dar și despre cea de a revedea condițiile de altădată din Gruia.
Daniel Pancu a spus ce vrea de la CFR Cluj înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova
Fostul selecționer al României U-21 a abordat problematica financiară de la CFR, un subiect care se învârte constant în jurul echipei. Deși ultimul raport financiar al clubului a indicat datorii de 25 de milioane de euro, Neluțu Varga a anunțat recent că a achitat datoriile necesare pentru a obține licența UEFA, astfel încât echipa să evolueze în cupele europene.
“E foarte important că s-a rezolvat și problema asta de ordin financiar, iar noi prin rezultatele noastre sportive să facem posibilă din nou o stare financiară cum a fost aici, mi s-a povestit că au fost condiții de Real Madrid la CFR Cluj și mi-aș dori să le trăiesc și eu din nou“, a spus “Pancone” înainte de meci.
În ceea ce privește meciul propriu-zis din Bănie, Pancu a discutat despre precedentele întâlniri cu Univ. Craiova și a spus ce vrea de la elevii săi. Deși e conștient că trei puncte nu ar fi decisive în lupta pentru titlu, antrenorul de 48 de ani știe cât de mult ar ajuta o victorie contra celei mai bune formații din sezonul regulat.
“La fotbal poți să-ți propui un lucru și în două minute să ți se dea toate planurile peste cap. În campionat a fost diferență foarte mare în favoarea lor, în Cupă ne-au bătut în prelungiri, diferența a fost mult mai mică, dar tot în favoarea lor.
Mi-ar plăcea ca după jocul de luni seara să pot să spun că am jucat de la egal la egal cu cea mai bună echipă cotată din play-off. În cazul unei victorii sigur că am fi tot departe, dar se schimbă mult discuția referitoare la locul 1.
O victorie la Craiova ar însemna foarte mult la nivel de moral. Nu mai vorbesc de egaluri, orice punct e foarte bine venit în contextul ăsta. Nu prea mă gândesc niciodată la egal, noi pregătim jocurile pentru a le câștiga“, a spus antrenorul de 48 de ani despre meci.
În cele trei meciuri disputate până acum între CFR și Craiova, oltenii s-au impus o dată în sezonul regulat în tur și o dată în sferturile Cupei României, iar în retur a fost egal.
