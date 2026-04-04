“Condiții de Real Madrid”. Daniel Pancu și-a expus o dorință înainte de derby-ul Universitatea Craiova – CFR

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei contra Universității Craiova de luni, meci care reprezintă derby-ul etapei din Liga 1. Tehnicianul “feroviarilor” a prefațat duelul din Bănie, dar a vorbit și despre alte aspecte, cum ar fi situația financiară a clubului din Gruia.

Fotbalul românesc a revenit după pauza internațională, iar cel mai atractiv meci al weekend-ului este de departe confruntarea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, două formații care aspiră la vârful Ligii 1. Înainte de meci, formația ardeleană a susținut conferința de presă, iar Daniel Pancu a vorbit cu jurnaliștii despre dorința sa de a câștiga, dar și despre cea de a revedea condițiile de altădată din Gruia.

Fostul selecționer al României U-21 a abordat problematica financiară de la CFR, un subiect care se învârte constant în jurul echipei. Deși ultimul raport financiar al clubului a indicat datorii de 25 de milioane de euro, Neluțu Varga a anunțat recent că a achitat datoriile necesare pentru a obține licența UEFA, astfel încât echipa să evolueze în cupele europene.

“E foarte important că s-a rezolvat și problema asta de ordin financiar, iar noi prin rezultatele noastre sportive să facem posibilă din nou o stare financiară cum a fost aici, mi s-a povestit că au fost condiții de Real Madrid la CFR Cluj și mi-aș dori să le trăiesc și eu din nou“, a spus “Pancone” înainte de meci.

În ceea ce privește meciul propriu-zis din Bănie, Pancu a discutat despre precedentele întâlniri cu Univ. Craiova și a spus ce vrea de la elevii săi. Deși e conștient că trei puncte nu ar fi decisive în lupta pentru titlu, antrenorul de 48 de ani știe cât de mult ar ajuta o victorie contra celei mai bune formații din sezonul regulat.