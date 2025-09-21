Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”

Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”

Daniel Işvanca Publicat: 21 septembrie 2025, 23:42

Comentarii
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: Nu am urlat în viața mea atât”

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Cu toate că putea profita de eșecul suferit de Universitatea Craiova, Rapid a făcut și ea un pas greșit în campionat și a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, prin Alex Dobre, însă oaspeții au avut capacitatea de a întoarce rezultatul, înscriind golul de trei puncte în minutele de prelungiri.

Costel Gâlcă a răbufnit după 1-2 cu Hermannstadt

Rapid a suferit prima înfrângere a sezonului și s-a întâmplat pe teren propriu, în fața celor de la Hermannstadt. Giuleștenii au fost învinși deși au condus cu scorul de 1-0, iar golul victoriei pentru sibieni a venit în prelungiri.

După finalul meciului, Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa jucătorilor, fiind vizibil nemulțumit pentru felul în care echipa sa a jucat în prima repriză, dar și pentru felul cum au gestionat fazele din care cei de la Hermannstadt au marcat.

„Este grav pentru că în prima repriză nu am jucat nimic. Tot ce am antrenat în timpul săptămânii, 0, nimic. La pauză am țipat la ei. Am pierdut din start 45 de minute, defensiv am stat bine, ofensiv 0. În a doua repriză am avut două greșeli fatale care ne-au marcat. 

Reclamă
Reclamă

Ne-am pierdut, că nu-mi explic, nu poți să pui niște imagini la pauză cu ce am lucrat la pauză și imediat să reacționezi. Nu eram lucizi. E ceva, poate ne-am blocat toți. Nu am urlat în viața mea atât, cum am urlat în prima repriză”.

Costel Gâlcă: „Nu era un meci să-l pierdem”

„Nu e de presiune, pentru că avem, știm unde suntem, știm ce vrem și atunci, nu avem de ce să ne fie frică. Presiune este tot timpul, prima repriză nu știu ce s-a întâmplat. Defensiva a stat, dar ofensiv nu s-a văzut nimic în teren. 

La goluri au fost greșeli, la al doilea chiar grave. Eu îmi doresc o echipă competitivă. Asta e situația. Sunt și absențe, sunt multe lucruri, dar ne trebuie ca să fim acolo sus, nu avem alternative. Nu era un meci să-l pierdem. Nu am înțeles cum poți să uiți totul.. Nu am înțeles prima repriză de ce să ne pierdem. Era poziționare, nu altceva.

Românii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărăturiRomânii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărături
Reclamă

Unde nu am stat bine, pe construcție. Nu am stat deloc bine în prima repriză. Nu se învață totul imediat la pauză. Am pierdut cele 45 de minute și cele două greșeli au fost fatale. Am avut să facem 2-0. Inspirația contează. Cu siguranță vom juca altfel etapa viitoare.

Când am început campionatul era această fluctuație, dar azi nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
23:33
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!”
23:22
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă
22:57
Rapid – Hermannstadt 1-2. Dramatism total în Giulești! Sibienii au câștigat după un gol marcat în prelungiri
22:50
LIVE SCOREInter Milano – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu caută al doilea succes al sezonului
22:34
Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille
21:54
Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca