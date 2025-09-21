Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” - Antena Sport

Cu toate că putea profita de eșecul suferit de Universitatea Craiova, Rapid a făcut și ea un pas greșit în campionat și a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt.

Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, prin Alex Dobre, însă oaspeții au avut capacitatea de a întoarce rezultatul, înscriind golul de trei puncte în minutele de prelungiri.

Costel Gâlcă a răbufnit după 1-2 cu Hermannstadt

Rapid a suferit prima înfrângere a sezonului și s-a întâmplat pe teren propriu, în fața celor de la Hermannstadt. Giuleștenii au fost învinși deși au condus cu scorul de 1-0, iar golul victoriei pentru sibieni a venit în prelungiri.

După finalul meciului, Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa jucătorilor, fiind vizibil nemulțumit pentru felul în care echipa sa a jucat în prima repriză, dar și pentru felul cum au gestionat fazele din care cei de la Hermannstadt au marcat.

„Este grav pentru că în prima repriză nu am jucat nimic. Tot ce am antrenat în timpul săptămânii, 0, nimic. La pauză am țipat la ei. Am pierdut din start 45 de minute, defensiv am stat bine, ofensiv 0. În a doua repriză am avut două greșeli fatale care ne-au marcat.