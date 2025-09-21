Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” - Antena Sport

Cu toate că putea profita de eșecul suferit de Universitatea Craiova, Rapid a făcut și ea un pas greșit în campionat și a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt.
Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, prin Alex Dobre, însă oaspeții au avut capacitatea de a întoarce rezultatul, înscriind golul de trei puncte în minutele de prelungiri.
Costel Gâlcă a răbufnit după 1-2 cu Hermannstadt
Rapid a suferit prima înfrângere a sezonului și s-a întâmplat pe teren propriu, în fața celor de la Hermannstadt. Giuleștenii au fost învinși deși au condus cu scorul de 1-0, iar golul victoriei pentru sibieni a venit în prelungiri.
După finalul meciului, Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa jucătorilor, fiind vizibil nemulțumit pentru felul în care echipa sa a jucat în prima repriză, dar și pentru felul cum au gestionat fazele din care cei de la Hermannstadt au marcat.
„Este grav pentru că în prima repriză nu am jucat nimic. Tot ce am antrenat în timpul săptămânii, 0, nimic. La pauză am țipat la ei. Am pierdut din start 45 de minute, defensiv am stat bine, ofensiv 0. În a doua repriză am avut două greșeli fatale care ne-au marcat.
Ne-am pierdut, că nu-mi explic, nu poți să pui niște imagini la pauză cu ce am lucrat la pauză și imediat să reacționezi. Nu eram lucizi. E ceva, poate ne-am blocat toți. Nu am urlat în viața mea atât, cum am urlat în prima repriză”.
Costel Gâlcă: „Nu era un meci să-l pierdem”
„Nu e de presiune, pentru că avem, știm unde suntem, știm ce vrem și atunci, nu avem de ce să ne fie frică. Presiune este tot timpul, prima repriză nu știu ce s-a întâmplat. Defensiva a stat, dar ofensiv nu s-a văzut nimic în teren.
La goluri au fost greșeli, la al doilea chiar grave. Eu îmi doresc o echipă competitivă. Asta e situația. Sunt și absențe, sunt multe lucruri, dar ne trebuie ca să fim acolo sus, nu avem alternative. Nu era un meci să-l pierdem. Nu am înțeles cum poți să uiți totul.. Nu am înțeles prima repriză de ce să ne pierdem. Era poziționare, nu altceva.
Unde nu am stat bine, pe construcție. Nu am stat deloc bine în prima repriză. Nu se învață totul imediat la pauză. Am pierdut cele 45 de minute și cele două greșeli au fost fatale. Am avut să facem 2-0. Inspirația contează. Cu siguranță vom juca altfel etapa viitoare.
Când am început campionatul era această fluctuație, dar azi nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.
