Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 18:36

Cristiano Bergodi, în perioada când antrena Rapid / SPORT PICTURES

Plecat de la Rapid cu scandal la finalul sezonului 2023/24, Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc și l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău pe banca celor de la Universitatea Cluj.

Tehnicianul italian a vorbit în premieră despre plecarea din Giulești și a criticat indirect conducerea pentru faptul că a fost găsit „țap ispășitor” în acel final de campionat.

Cristiano Bergodi, despre perioada de la Rapid: „S-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu”

Cristiano Bergodi a ratat toate obiectivele în sezonul în care a fost demis de la Rapid, iar antrenorul italian a vorbit deschis despre momentul în care a părăsit gruparea giuleșteană.

Venit acum la Universitatea Cluj, acesta este de părere că nu a fost principalul vinovat pentru faptul că gruparea alb-vișinie nu și-a îndeplinit obiectivele.

„N-am un regret mare legat de faptul că aș fi greșit ceva. Eu spun că statisticile erau acolo, că după cele 30 de meciuri din sezonul regulat echipa era pe val. Rapid putea lupta pentru titlu. Și după s-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu. Am tăcut mult, se puteau spune mai multe!

Am rămas foarte dezamăgit, pentru că aveam o muncă făcută, depusă, de șase, șapte, opt luni. Nu meritam eu să plec de la acea echipă pentru că eu am construit o echipă, am făcut ceva deosebit. 

Sunt 30 de meciuri, nu 5, 10, 20. 30 de meciuri e un campionat întreg, ok, e adevărat, sunt aceste 10 meciuri pentru că sistemul competițional e ăsta (n.r. – sezon regulat + play-off / play-out), dar nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

