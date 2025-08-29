"Cu basculanta, cu ce pleacă?" Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: "Nu e debandadă la FCSB" - Antena Sport

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.
În ultima vreme s-a vorbit chiar despre o plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB, în încercarea de a-şi relansa cariera. Chiar Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, a spus că Popescu ar trebui vândut.
Gigi Becali, mesaj categoric pentru Octavian Popescu: “El trebuie să joace fotbal. La mine joci fotbal”
Gigi Becali nu are însă de gând să îl vândă pe Octavian Popescu şi a fost pus pe glume. De asemenea, patronul roş-albaştrilor a avut un mesaj clar şi a anunţat că nu jucătorii trebuie să ceară să plece şi aceştia pot părăsi echipa doar când au oferte concrete:
“Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.
Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertâ uriaşă pentru Louis Munteanu
Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Aberdeen 3-0, meciul care i-a adus calificarea în grupa principală a Europa League, asta însemnând automat şi o sumă consistentă de bani, calculul său oprindu-se la 17 milioane de euro.
După meciul de pe Arena Naţională, patronul campioanei a anunţat că a mărit oferta pentru Louis Munteanu şi că este pregătit să îi plătească prietenului său Neluţu Varga 4.5 milioane de euro.
Suma este un pic mai mare decât cea pe care Becali a pus mâna joi doar pentru calificarea în grupa principală a Europa League (4.31 milioane de euro).