Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cu basculanta, cu ce pleacă?" Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: "Nu e debandadă la FCSB" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”

“Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”

Publicat: 29 august 2025, 10:47

Comentarii
Cu basculanta, cu ce pleacă? Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: Nu e debandadă la FCSB

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima vreme s-a vorbit chiar despre o plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB, în încercarea de a-şi relansa cariera. Chiar Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, a spus că Popescu ar trebui vândut.

Gigi Becali, mesaj categoric pentru Octavian Popescu: “El trebuie să joace fotbal. La mine joci fotbal”

Gigi Becali nu are însă de gând să îl vândă pe Octavian Popescu şi a fost pus pe glume. De asemenea, patronul roş-albaştrilor a avut un mesaj clar şi a anunţat că nu jucătorii trebuie să ceară să plece şi aceştia pot părăsi echipa doar când au oferte concrete:

“Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.

Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertâ uriaşă pentru Louis Munteanu

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Aberdeen 3-0, meciul care i-a adus calificarea în grupa principală a Europa League, asta însemnând automat şi o sumă consistentă de bani, calculul său oprindu-se la 17 milioane de euro.

După meciul de pe Arena Naţională, patronul campioanei a anunţat că a mărit oferta pentru Louis Munteanu şi că este pregătit să îi plătească prietenului său Neluţu Varga 4.5 milioane de euro.

Suma este un pic mai mare decât cea pe care Becali a pus mâna joi doar pentru calificarea în grupa principală a Europa League (4.31 milioane de euro).

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

“Am mărit oferta pentru Louis Munteanu. Am urcat la 4,5 milioane”, a spus Becali, la finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
Fanatik.ro
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
11:42
Venus Williams, prima victorie la un Grand Slam după patru ani! Succes la dublu pentru legenda de 45 de ani
10:59
NEWS ALERTJose Mourinho a fost demis de Fenerbahce
10:09
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri
9:47
Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025
9:38
Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul
9:16
Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 5 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 6 Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru returul crucial cu Aberdeen. Pe cine a sărit din schemă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”