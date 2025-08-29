"Cu basculanta, cu ce pleacă?" Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: "Nu e debandadă la FCSB" - Antena Sport

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.

În ultima vreme s-a vorbit chiar despre o plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB, în încercarea de a-şi relansa cariera. Chiar Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, a spus că Popescu ar trebui vândut.

Gigi Becali, mesaj categoric pentru Octavian Popescu: “El trebuie să joace fotbal. La mine joci fotbal”

Gigi Becali nu are însă de gând să îl vândă pe Octavian Popescu şi a fost pus pe glume. De asemenea, patronul roş-albaştrilor a avut un mesaj clar şi a anunţat că nu jucătorii trebuie să ceară să plece şi aceştia pot părăsi echipa doar când au oferte concrete:

“Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.

Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.