"Am fost foarte proşti" Ralf Rangick şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea dramatică din meciul cu România - Antena Sport

Selecţionerul Austriei, germanul Ralf Rangnick (67 de ani), nu şi-a menajat deloc jucătorii după ce naţionala lui a primit gol la ultima fază în partida cu România.

România – Austria, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 1-0. Intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Mihai Popescu, care s-a accidentat, Virgil Ghiţă a fost eroul tricolorilor, marcând cu o lovitură de cap în minutul 90+5, după centrarea perfectă a lui Ianis Hagi.

Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, discurs deosebit de dur la adresa jucătorilor săi după înfrângerea cu România

Faptul că Austria a primit gol la ultima fază l-a enervat foarte tare pe Ralf Rangnick, care a avut un discurs extrem de dur la adresa fotbaliştilor săi.

“Am primit golul într-un moment în care românii nici măcar nu încercau să recupereze posesia. Am avut trei minute de posesie la final, apoi ne-a venit ideea stupidă de a încerca să combinăm atacurile. Aceasta este singura modalitate prin care România a obținut o lovitură liberă. Am fost foarte proști în situația în care acest gol (n.r: al României) putea fi încă marcat”, a declarat Ralf Rangnick.

Întrebat de un jurnalist ce s-ar întâmpla dacă Austria ar pierde ultimele două partide din grupa H, cu Cipru şi Bosnia, Ralf Rangnick a asigurat că nu se va întâmpla acest lucru. “Asta nu se va întâmpla”, a spus el.