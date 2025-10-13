"Am fost foarte proşti" Ralf Rangick şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea dramatică din meciul cu România - Antena Sport

Selecţionerul Austriei, germanul Ralf Rangnick (67 de ani), nu şi-a menajat deloc jucătorii după ce naţionala lui a primit gol la ultima fază în partida cu România.
România – Austria, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 1-0. Intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Mihai Popescu, care s-a accidentat, Virgil Ghiţă a fost eroul tricolorilor, marcând cu o lovitură de cap în minutul 90+5, după centrarea perfectă a lui Ianis Hagi.
Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, discurs deosebit de dur la adresa jucătorilor săi după înfrângerea cu România
Faptul că Austria a primit gol la ultima fază l-a enervat foarte tare pe Ralf Rangnick, care a avut un discurs extrem de dur la adresa fotbaliştilor săi.
“Am primit golul într-un moment în care românii nici măcar nu încercau să recupereze posesia. Am avut trei minute de posesie la final, apoi ne-a venit ideea stupidă de a încerca să combinăm atacurile. Aceasta este singura modalitate prin care România a obținut o lovitură liberă. Am fost foarte proști în situația în care acest gol (n.r: al României) putea fi încă marcat”, a declarat Ralf Rangnick.
Întrebat de un jurnalist ce s-ar întâmpla dacă Austria ar pierde ultimele două partide din grupa H, cu Cipru şi Bosnia, Ralf Rangnick a asigurat că nu se va întâmpla acest lucru. “Asta nu se va întâmpla”, a spus el.
Rangnick a pus înfrângerea cu România şi pe seama victoriei la scor cu San Marino
Rangnick a punctat că Austria încă are în propriile mâini calificarea directă la Campionatul Mondial 2026, turneu final ce se vede exclusiv în Universul Antena. El a negat că jucătorii săi ar fi fost aroganţi la meciul cu România. Rangnick a pus înfrângerea cu România şi pe seama faptului că joi jucătorii lui au evoluat cu San Marino, pe care au “spulberat-o”, învingând-o cu 10-0, în timp ce naţionala lui Lucescu a susţinut amicalul cu Moldova, câştigat cu 2-1.
„Nu am fost deloc aroganți. Nu a avut nicio legătură cu asta. Joi am avut un meci în care am investit destul de mult. Românii au avut un meci amical cu aproape o echipă B completă, iar nici asta nu ar trebui subestimat. Nu am jucat atât de bine pe cât ne așteptam, dar cu siguranță asta nu a avut nicio legătură cu subestimarea adversarului”, a mai spus Ralf Rangnick.
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!
- “E groaznic” Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România – Austria!
- Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România – Austria 1-0: “A alergat din primul până în ultimul minut”
- România, favorită la locul 2 în grupă după victoria “nebună” cu Austria! Ce şanse au tricolorii la primul loc