Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertă uriaşă pentru transferul verii, după FCSB - Aberdeen 3-0 - Antena Sport

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Aberdeen 3-0, meciul care i-a adus calificarea în grupa principală a Europa League, asta însemnând automat şi o sumă consistentă de bani, calculul său oprindu-se la 17 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul de pe Arena Naţională, patronul campioanei a anunţat că a mărit oferta pentru Louis Munteanu şi că este pregătit să îi plătească prietenului său Neluţu Varga 4.5 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertâ uriaşă pentru Louis Munteanu

Suma este un pic mai mare decât cea pe care Becali a pus mâna joi doar pentru calificarea în grupa principală a Europa League (4.31 milioane de euro).

“Am mărit oferta pentru Louis Munteanu. Am urcat la 4,5 milioane”, a spus Becali, la finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga

Înaintea meciului cu Aberdeen, Becali dezvăluia că l-a contactat pe rivalul său de la CFR Cluj, Neluţu Varga, pentru a negocia transferul atacantului de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro.