Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertă uriaşă pentru transferul verii, după FCSB - Aberdeen 3-0 - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertă uriaşă pentru transferul verii, după FCSB – Aberdeen 3-0

Publicat: 29 august 2025, 8:05

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Aberdeen 3-0, meciul care i-a adus calificarea în grupa principală a Europa League, asta însemnând automat şi o sumă consistentă de bani, calculul său oprindu-se la 17 milioane de euro.

După meciul de pe Arena Naţională, patronul campioanei a anunţat că a mărit oferta pentru Louis Munteanu şi că este pregătit să îi plătească prietenului său Neluţu Varga 4.5 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertâ uriaşă pentru Louis Munteanu

Suma este un pic mai mare decât cea pe care Becali a pus mâna joi doar pentru calificarea în grupa principală a Europa League (4.31 milioane de euro).

“Am mărit oferta pentru Louis Munteanu. Am urcat la 4,5 milioane”, a spus Becali, la finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga

Înaintea meciului cu Aberdeen, Becali dezvăluia că l-a contactat pe rivalul său de la CFR Cluj, Neluţu Varga, pentru a negocia transferul atacantului de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro.

“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.

A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Lovitură financiară pentru Gigi Becali după o nouă calificare în grupa Europa League

Gigi Becali îşi făcea un calcul că ar putea încasa 17 milioane de euro din banii de la UEFA, din bilete şi din marketpool.

În grupa principală din Europa League victoria este recompensată cu 400.000 de euro, iar egalul cu 133.000 de euro.

