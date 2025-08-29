Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertă uriaşă pentru transferul verii, după FCSB - Aberdeen 3-0 - Antena Sport

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Aberdeen 3-0, meciul care i-a adus calificarea în grupa principală a Europa League, asta însemnând automat şi o sumă consistentă de bani, calculul său oprindu-se la 17 milioane de euro.
După meciul de pe Arena Naţională, patronul campioanei a anunţat că a mărit oferta pentru Louis Munteanu şi că este pregătit să îi plătească prietenului său Neluţu Varga 4.5 milioane de euro.
Gigi Becali a anunţat că a făcut o ofertâ uriaşă pentru Louis Munteanu
Suma este un pic mai mare decât cea pe care Becali a pus mâna joi doar pentru calificarea în grupa principală a Europa League (4.31 milioane de euro).
“Am mărit oferta pentru Louis Munteanu. Am urcat la 4,5 milioane”, a spus Becali, la finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0.
Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga
Înaintea meciului cu Aberdeen, Becali dezvăluia că l-a contactat pe rivalul său de la CFR Cluj, Neluţu Varga, pentru a negocia transferul atacantului de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro.
“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.
A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Lovitură financiară pentru Gigi Becali după o nouă calificare în grupa Europa League
Gigi Becali îşi făcea un calcul că ar putea încasa 17 milioane de euro din banii de la UEFA, din bilete şi din marketpool.