Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoşani - FCSB 3-1! Imagini din lojă - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit imaginile dezamăgirii, la finalul meciului dintre Botoşani şi FCSB, încheiat cu încă un eşec pentru echipa lui Gigi Becali, care a rămas cu o victorie în primele 10 etape ale acestui sezon de Liga 1.

Chiar dacă FCSB a condus în Moldova, reprezentanta României în Europa League s-a prăbuşit în repriza a doua şi a rămas la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, care are şi un meci mai puţin disputat.

Mihai Stoica, descumpănit la finalul meciului Botoşani – FCSB 3-1

După fluierul de final al partidei de la Botoşani, Mihai Stoica a rămas minute bune în lojă, fiind o stană de piatră şi neînţelegând ce se întâmplă în această stagiune cu echipa care în sezonul precedent a dominat Liga 1 şi a atins optimile Europa League. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook Btonline.

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și cinci eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.