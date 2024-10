Dan Petrescu a primit o ofertă uriaşă pentru a pleca de la CFR Cluj. Răspunsul dat pe loc: "Eu mi-am dorit tot timpul asta!" - Antena Sport

Dan Petrescu a recunoscut că a primit o ofertă uriaşă pentru a pleca de la CFR Cluj. „Bursucul” a fost tentat cu un salariu peste ceea ce îşi permite să îi ofere Neluţu Varga în Gruia. Tehnicianul de 56 de ani a dat răspunsul pe loc.

În pauza cauzată de meciurile echipei naţionale, Petrescu a fost ofertat de un club din afara ţării. Chiar dacă resimte presiunea pusă de conducerea CFR-ului, Dan Petrescu a ales să rămână pe banca grupării feroviare.

Antrenorul care a cucerit cinci titluri cu CFR Cluj ştie totuşi că riscă să fie oricând demis de patron.

„Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă. Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi.

Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute. Din păcate, asta e realitatea crudă a fotbalului românesc şi aici la CFR. Dacă nu ai rezultate trei meciuri, trebuie să pleci… ceea ce nu mi se pare foarte corect. Nu totdeauna antrenorul e de vină dacă nu ai rezultate, mai ales în contextul actual, în care au plecat foarte foarte mulţi jucători de valoare şi au venit mulţi, dar care nu au demonstrat nicăieri. Trebuie să demonstreze.