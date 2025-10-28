Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu - Antena Sport

Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Laurențiu Rus, interimarul de pe banca clujenilor, a dezvăluit că a vorbit cu „Bursucul” după plecarea lui Andrea Mandorlini.

CFR Cluj a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Formația din Gruia a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 4-0, golurile victoriei fiind marcate de Korenica, Badamosi, Păun și Matei Ilie.

Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj

La finalul partidei cu CSM Slatina, Laurențiu Rus a fost întrebat dacă s-a consultat cu Dan Petrescu de când a devenit interimar la CFR Cluj. Acesta a recunoscut că „Bursucul” a rămas aproape de echipa pe care a antrenat-o până la finalul lunii august.

„(n.r. Dan Petrescu te-a ajutat la aceste meciuri, cât ai fost tu pe bancă?) Au fost discuții și cu Dan Petrescu, el a fost și rămâne un apropiat al echipei noastre. Întotdeauna un telefon de la dânsul și o vorbă este extrem de importantă pentru noi, deci nu neg că am comunicat cu dânsul în pregătirea acestor meciuri.

(n.r. vine Daniel Pancu antrenor la CFR Cluj?) Tot ce știu este ce am citit în ziare. Conducerea va decide acest lucru. E neovie de un antrenor cu licență. Cine vine, sperăm să scoată echipa din această situație”, a declarat Laurențiu Rus, conform digisport.ro.