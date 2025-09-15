Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea” - Antena Sport

Universitatea Craiova este de departe cea mai în formă echipă din fotbalul românesc, fiind liderul la zi din Liga 1. Oltenii au impresionat și pe plan european, reușind să se califice în faza principală a UEFA Conference League.
Transferurile efectuate de conducerea oltenilor au fost inspirate, lucru scos în evidență și de Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei sub 21 de ani a României.
Daniel Pancu, impresionat de Steven Nsimba
Universitatea Craiova a investit bani mulți pe transferuri în această vară, însă Mihai Rotaru a fost răsplătit cu vârf și îndesat, jucătorii reușind să dea randament rapid sub comanda antrenorului Mirel Rădoi.
Adus gratis în Bănie după mai multe aventuri în fotbalul din Hexagon, Steven Nsimba a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai „leilor”. El a marcat deja de 7 ori în acest sezon, ultimul gol fiind înscris chiar în partida câștigată cu Farul Constanța.
Daniel Pancu a vorbit despre prestațiile extraordinare ale atacantului de 29 de ani și a explicat că în prezent este unul dintre cei mai în formă atacanți din campionat.
„Nsimba până acum e cea mai mare surpriză a Universității Craiova. Atac pozițional, punct de sprijin, cap de pod. Pierde foarte greu mingea, vine bine din linia a doua și e cel mai bun pe spații. Cred că are cea mai bună viteză dintre toți atacanții din România.
Când joci contra lui, trebuie să fii tot timpul în marcaj preventiv, între el și poartă, și să nu-l lași să plece. Are și o execuție de finețe, deși este un jucător masiv”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.
